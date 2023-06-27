Закончили 2:2. Испания в концовке сравнивает счет
Итоговые 2:2
Getty Images / Global Images Ukraine
Молодежная сборная Украины проводит свой заключительный матч группового раунда Евро-2023 (U-21) против Испании.
Ротань выставил экспериментальный состав на матч (как и испанцы), но тем не менее, начали наши активно. Впрочем, большая острота возникала от испанцев в контратаках, котоыре упустили два верных момента.
Тем не менее, сборная Украины открыла счет ближе к перерыву – Назаренко в контре промчался по флангу, вырезал верхом на Вьюнника, который и вколотил в сетку головой – 1:0 к перерыву.
Но сразу после перерыва испанцы сравняли. Не без удачи, но все же – после прострела с фланга Сирота выносил, попал в Желизко, от которого мяч и залетел в сетку. Удача не на нашей стороне и 1:1. К 50-й минуте.
Игра после этого приобрела более спокойный характер, пока за 10 минут до конца кипер испанцев не очень удачно сыграл на выходе, привез пенальти, который и реализовал Судаков!
2:1 для нас и 8 минут до конца основного времени, но испанцы спасли игру. Руис на 90-й минуте классно разобрался в штрафной после прострела с фланга 2:2.
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