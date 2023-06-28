  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Молодежка Ротаня в 1/4 финала Евро. Известны потенциальные соперники
В тренде

Молодежка Ротаня в 1/4 финала Евро. Известны потенциальные соперники

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Соперник определится уже в среду

Молодежка Ротаня в 1/4 финала Евро. Известны потенциальные соперники

Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Молодежная сборная Украины (U-21) завершила выступление на групповом этапе Евро-2023.

Наша команда заняла второе место в группе В с Испанией, Хорватией и Румынией – финишировала после испанцев.

В 1/4 финала команда Руслана Ротаня сыграет с победителем группы D.

За тур до завершения групповой стадии в группе D лидирует сборная Франции (6 очков). Далее следуют Италия (3 балла), Швейцария (3) и Норвегия (0).

В заключительном туре группового этапа французы сыграют со швейцарцами, а итальянцы – с норвежцами. Матчи пройдут завтра, 28 июня.

Четвертьфинальный матч с участием Украины пройдет 2 июля на «Клуж Арене».

По теме
yellow-arrow
Закончили на втором месте. Украина U-21 - Испания U-21 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Закончили 2:2. Испания в концовке сравнивает счет
yellow-arrow
Испания U-21 – Украина U-21 2:2. Завершаем групповой турнир на втором месте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.06.2023 в 00:45
Французи найгірший варіант... Побачим
Ответить
0
0
avatar
Djon (Україна)
28.06.2023 в 00:14
Молодці! Хороша гра була. Чекаю у неділю тільки перемоги.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде