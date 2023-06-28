Молодежка Ротаня в 1/4 финала Евро. Известны потенциальные соперники

Молодежная сборная Украины (U-21) завершила выступление на групповом этапе Евро-2023 .

Наша команда заняла второе место в группе В с Испанией, Хорватией и Румынией – финишировала после испанцев.

В 1/4 финала команда Руслана Ротаня сыграет с победителем группы D.

За тур до завершения групповой стадии в группе D лидирует сборная Франции (6 очков). Далее следуют Италия (3 балла), Швейцария (3) и Норвегия (0).

В заключительном туре группового этапа французы сыграют со швейцарцами, а итальянцы – с норвежцами. Матчи пройдут завтра, 28 июня.

Четвертьфинальный матч с участием Украины пройдет 2 июля на «Клуж Арене».