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Ротань: Если бы нам сказали, что сыграем на равных с Испанией - никто бы не поверил

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украинцы расписали ничью с испанцами

Ротань: Если бы нам сказали, что сыграем на равных с Испанией - никто бы не поверил

Фото: Оксана Васильева

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пообщался с журналистами после поединка с Испанией (2:2) на Евро-2023 (U-21).

— Поздравляю команду с выходом в четвертьфинал! Мы это заслужили. Сегодняшним матчем мы подтвердили, что находимся на правильном пути. Сейчас в раздевалке стоит тишина, но я сказал ребятам: если бы два года назад, когда мы собирали команду, нам кто-то сказал, что мы будем играть как минимум на равных с Испанией, наверное, никто бы не поверил.

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Поэтому я поздравляю подопечных с этим результатом, с хорошей игрой, что очень важно для меня. Мы долго к этому шли. Хороший матч - как на будущее, так и вообще. Поздравляю соперников с первым местом в группе, у них очень хорошая команда. Выход в четвертьфинал мы посвящаем нашим воинам, которые на фронте. Мы также сражались за всю Украину и показали этот результат для всей страны, для наших воинов.

— Что вы чувствуете, когда о вашей команде так хорошо говорят и так одобряют результат игры?

— Прежде всего, очень приятно, что специалисты хорошо говорят о нашей команде и делают много комплиментов. Ребята это заслужили. Мы стремились к этому два года, когда шли к финальной части, стремились улучшить нашу игру. Это полная заслуга игроков.

Если вспомнить начало, то наши журналисты говорили о команде, что это состав, который ничего не выигрывал, что это футболисты, у которых не будет будущего.

Возможно, я немного преувеличил, но что-то подобное было. Поэтому я очень горжусь нашими ребятами, которые показали себя, которые стремятся и каждый день работают, чтобы улучшать свою игру, - рассказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Руслан Ротань молодежный Евро-2023
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
28.06.2023 в 10:02
При Андрее Павелко играли бы на равных.
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жека-киев (биг виладж)
28.06.2023 в 09:13
рахунок нічийний, але не на рівних. іспанцям дуже не везло: чистий гол відмінили, пеналь дурний заробили, + 3 убойних момента не реалізовано. там до рівних дуже далеко
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.06.2023 в 08:13
Будем подивитись
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