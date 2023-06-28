Ротань: Если бы нам сказали, что сыграем на равных с Испанией - никто бы не поверил
Украинцы расписали ничью с испанцами
Фото: Оксана Васильева
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пообщался с журналистами после поединка с Испанией (2:2) на Евро-2023 (U-21).
— Поздравляю команду с выходом в четвертьфинал! Мы это заслужили. Сегодняшним матчем мы подтвердили, что находимся на правильном пути. Сейчас в раздевалке стоит тишина, но я сказал ребятам: если бы два года назад, когда мы собирали команду, нам кто-то сказал, что мы будем играть как минимум на равных с Испанией, наверное, никто бы не поверил.
Поэтому я поздравляю подопечных с этим результатом, с хорошей игрой, что очень важно для меня. Мы долго к этому шли. Хороший матч - как на будущее, так и вообще. Поздравляю соперников с первым местом в группе, у них очень хорошая команда. Выход в четвертьфинал мы посвящаем нашим воинам, которые на фронте. Мы также сражались за всю Украину и показали этот результат для всей страны, для наших воинов.
— Что вы чувствуете, когда о вашей команде так хорошо говорят и так одобряют результат игры?
— Прежде всего, очень приятно, что специалисты хорошо говорят о нашей команде и делают много комплиментов. Ребята это заслужили. Мы стремились к этому два года, когда шли к финальной части, стремились улучшить нашу игру. Это полная заслуга игроков.
Если вспомнить начало, то наши журналисты говорили о команде, что это состав, который ничего не выигрывал, что это футболисты, у которых не будет будущего.
Возможно, я немного преувеличил, но что-то подобное было. Поэтому я очень горжусь нашими ребятами, которые показали себя, которые стремятся и каждый день работают, чтобы улучшать свою игру, - рассказал Ротань.
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