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Судаков: Зачем приезжать на Евро, если ты просто отбиваешься и не играешь

Молодежная сборная Украины
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Наша сборная продвинулась в четвертьфинал

Судаков: Зачем приезжать на Евро, если ты просто отбиваешься и не играешь

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков поделился впечатлением об игре команды на Евро-2023.

"Надеюсь, четвертьфинал будет для нас успешным, потому что мы увидели, что можем играть в футбол. И отталкиваться нужно от своей игры. Не подстраиваться под другие сборные, а играть в свой футбол. Иначе зачем приезжать на такие турниры, если ты просто отбиваешься и не играешь.

Есть стратегия и тактика, но ты должен играть с мячом и получать удовольствие. Надеюсь, болельщики, которые приехали нас поддержать сюда, довольны в первую очередь игрой, а уже потом результатом", — сказал Судаков.

Напомним, что в 1/4 финала команда Руслана Ротаня сыграет с победителем группы D. Соперниками нашей сборной может стать сборная Франции, Италия или Швейцарии.

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В статье: Украина U-21 Георгий Судаков
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Источник:
Суспільне Спорт

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