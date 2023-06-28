Судаков: Зачем приезжать на Евро, если ты просто отбиваешься и не играешь
Наша сборная продвинулась в четвертьфинал
uaf.ua
Полузащитник
"Надеюсь, четвертьфинал будет для нас успешным, потому что мы увидели, что можем играть в футбол. И отталкиваться нужно от своей игры. Не подстраиваться под другие сборные, а играть в свой футбол. Иначе зачем приезжать на такие турниры, если ты просто отбиваешься и не играешь.
Есть стратегия и тактика, но ты должен играть с мячом и получать удовольствие. Надеюсь, болельщики, которые приехали нас поддержать сюда, довольны в первую очередь игрой, а уже потом результатом", — сказал Судаков.
Напомним, что в 1/4 финала команда Руслана Ротаня сыграет с победителем группы D. Соперниками нашей сборной может стать сборная Франции, Италия или Швейцарии.
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