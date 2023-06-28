Ротань: Мы можем просто бить мяч вперед, но хотим играть в свой футбол
Тренер признает, что есть ошибки при выходе из обороны
uaf.ua
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итог матча с Испанией (2:2) в последнем туре группового этапа Евро-2023.
"Немного грустно, потому что команда заслуживала на большее. Но я ребятами доволен, доволен игрой. Это самое важное. Мы можем играть с сильными командами минимум на равных, а я ребятам сказал, что мы сильнее.
Да, есть ошибки при выходе из обороны при нашем стиле игры. Мы можем просто бить мяч вперед и тогда ошибок будет меньше, но мы хотим играть в свой футбол", – сказал Ротань.
Напомним, что в 1/4 финала команда Руслана Ротаня сыграет с победителем группы D. Соперниками нашей сборной может стать сборная Франции, Италия или Швейцарии.
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