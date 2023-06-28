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Стал известен соперник украинской молодежки по 1/4 финала Евро-2023

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Очень серьезный соперник

Стал известен соперник украинской молодежки по 1/4 финала Евро-2023

фото - УАФ, Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 28 июня, на молодежном Евро-2023 состоялись матчи 3-го тура в группе D, по итогам которых сборная Украины узнала соперника по 1/4 финала.

В одном из поединков Франция разгромила Швейцарию 4:1. А во втором матче Италия довольно неожиданно уступила Норвегии 0:1.

Таким образом, первое место в группе заняла молодежная сборная Франции (3 победы в трех матчах), которая и стала соперником сборной Украины по четвертьфиналу.

Второе место – у Швейцарии, которая вышла на Испанию.

Отметим, что четвертьфинальный матч Украина - Франция пройдет 2 июля на "Клуж Арене".

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В статье: Украина U-21 Франция U-21
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Комментарии (6)
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Number13 (Мариуполь)
29.06.2023 в 00:28
спасибо Сироте за два голевых привоза. если первый смогли исправить, то воно за победу в группе на последних минутах нас на Францию, а не Швейцарию. вот же грязь...
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+1
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
29.06.2023 в 00:16
Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Ігрову дисципліну ми можемо підтримувати лише вряди-годи. Решта часу - це валідол і привози. Наслідок невисокого темпу матчів внутрішньої першости і пошуку гравцями "зони комфорту" - порахуйте, скільки в матчі з еспанцями було пасів в недодачу з надповільним пересуванням м'яча.І останнє: у нас жоден тренер не мислить стратегічно.Ми купу разів сіялися з гіршого кошика лише тому, що просирали "матч, який нічого не вирішував".Я б міг ще до початку чемпіонату спрогнозувати високу ймовірність потрапляння на збірну Франції, небажаність цього та комплекс дій, які могли б цьому запобігти.Я. Але не Ротань.Нам насрати на рейтинги... Нам насрати на посіви... Бо наші тренери мислять як лузери...
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0
-1
Cassid (Kiev)
29.06.2023 в 00:14
Вот цена расконцентрации последних минут
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
28.06.2023 в 23:57
Ну от зараз шкодую , що ми не втримали результат з іспанцями
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0
0
can (Торонто, Львов)
28.06.2023 в 23:55
Обiграти французiв практично не реально Для попадання на ОI потрiбнi перемоги грузинiв над iзраiльтянами та англiйцiв над португальцями, що цiлком реально.
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+2
0
Зритель (Харьков)
29.06.2023 в 00:26
При такому розкладі матч за олімпіаду буде у України з португальцями. Шанси є, але не дуже великі. Об'єктивно, зважаючи на нинішній стан нашого футболу, молодіжка вже стрибнула вищє голови.
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0
0

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