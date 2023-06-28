Стал известен соперник украинской молодежки по 1/4 финала Евро-2023
Очень серьезный соперник
фото - УАФ, Павло Кубанов
Сегодня, 28 июня, на молодежном Евро-2023 состоялись матчи 3-го тура в группе D, по итогам которых
В одном из поединков Франция разгромила Швейцарию 4:1. А во втором матче Италия довольно неожиданно уступила Норвегии 0:1.
Таким образом, первое место в группе заняла молодежная сборная Франции (3 победы в трех матчах), которая и стала соперником сборной Украины по четвертьфиналу.
Второе место – у Швейцарии, которая вышла на Испанию.
Отметим, что четвертьфинальный матч Украина - Франция пройдет 2 июля на "Клуж Арене".
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Комментарии (6)
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Number13 (Мариуполь)
29.06.2023 в 00:28
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Очманілий Заєць (Odessa)
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Cassid (Kiev)
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Будєм разбіратся (Київ)
28.06.2023 в 23:57
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can (Торонто, Львов)
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Зритель (Харьков)
29.06.2023 в 00:26
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