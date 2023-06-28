Стал известен соперник украинской молодежки по 1/4 финала Евро-2023

Сегодня, 28 июня, на молодежном Евро-2023 состоялись матчи 3-го тура в группе D, по итогам которых сборная Украины узнала соперника по 1/4 финала.

В одном из поединков Франция разгромила Швейцарию 4:1. А во втором матче Италия довольно неожиданно уступила Норвегии 0:1.

Таким образом, первое место в группе заняла молодежная сборная Франции (3 победы в трех матчах), которая и стала соперником сборной Украины по четвертьфиналу.

Второе место – у Швейцарии, которая вышла на Испанию.

Отметим, что четвертьфинальный матч Украина - Франция пройдет 2 июля на "Клуж Арене".