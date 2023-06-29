Возможные сценарии развития борьбы Украины U21 за выход на ОИ-2024 и потенциальные соперники в дополнительном матче

На чемпионате Европы 2023 U21 сборная Украины со второго места группы вышла в четвертьфинал, где сыграет с Францией. На турнире также разыгрываются три путевки на Олимпийские Игры-2024. Их получат три лучшие команды Евро-2023 без учета позиций Франции (отобралась на Олимпиаду как хозяин) и Англии (не участвует в Олимпиаде). Украина может получить первую в своей истории путевку на Олимпийские Игры уже по итогам четвертьфиналов, по итогам четвертьфиналов может выпасть из борьбы или может сложиться ситуация, при которой придется играть дополнительный матч.

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Четвертьфиналы:

Грузия – Израиль;

Англия – Португалия;

Испания – Швейцария;

Франция – Украина.

Полуфиналы:

Грузия/Израиль – Англия/Португалия;

Испания/Швейцария – Франция/Украина.

Вот все возможные сценарии:

если Украина пройдет Францию в четвертьфинале, то получит путевку на Олимпийские Игры-2024 при условии, что Англия в четвертьфинале пройдет Португалию;

если Украина пройдет Францию в четвертьфинале, а Англия вылетит от Португалии, для получения путевки на Олимпийские Игры-2024 нужно будет выиграть полуфинал или матч за третье место;

если Украина вылетит от Франции в четвертьфинале, а Англия не пройдет Португалию, тогда путевки на Олимпийские Игры-2024 у нашей команды не будет;

если Украина вылетит от Франции в четвертьфинале, а Англия пройдет в полуфинал, Украина примет участие в дополнительном матче плей-офф за путевку на Олимпийские Игры-2024 при условии, что либо Грузия, либо Испания также пройдут в 1/2-ю.

Потенциальные соперники в дополнительном матче плей-офф (за пятое место) (если Украина вылетит от Франции, а Англия и Грузия (или) Испания пройдут в полуфинал):

Португалия ( если в полуфинал пройдут Англия, Грузия и Испания );

( ); Грузия ( если в полуфинал пройдут Англия, Израиль, Испания );

( ); Испания ( если в полуфинал пройдут Англия, Грузия и Швейцария ).

С Израилем возможен матч за третье место турнира и выход на Олимпийские Игры-2024, если Украина проиграет в полуфинале (кому угодно), а Израиль также в полуфинале проиграет Португалии. Со Швейцарией матч ни за третье, ни за пятое место невозможен. Но возможен полуфинал против сборной, победа в котором даст путевку на Олимпийские Игры-2024 (если в другом полуфинале не будет Англии).

Матчи четвертьфиналов запланированы на первое и второе июля.