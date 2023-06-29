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Капитан сборной Украины U-21: В 1/4 финала с Францией будет сложнее

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Артем Бондаренко - о выходе в плей-офф ЧЕ-2023

Капитан сборной Украины U-21: В 1/4 финала с Францией будет сложнее

Фото: УАФ

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Полузащитник и капитан молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился мыслями относительно выхода команды в 1/4 финала Евро-2023 U-21.

"Руслан Ротань прежде всего поздравил нас с выходом из группы. Его основной посыл касался того, что мы способны играть в хороший футбол с хорошим результатом. Ничья со сборной Испании добавляет нам такой уверенности, мы даже могли выигрывать. Это хороший результат нашей работы.

Теперь немножко отдохнем, перезагрузимся. Четвертьфинал - это как совсем другой турнир, игра на выбывание, больше психологического давления. Думаю, будет сложнее", - отметил Бондаренко.

В четвертьфинале подопечные Руслана Ротаня встретятся с Францией U-21. Игра состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока. Начало - в 22.00 по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Артем Бондаренко молодежный Евро-2023
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.06.2023 в 13:28
Сушіть весла... Якби виграли у Іспанії, тоді б були шанси, але нажаль ..
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