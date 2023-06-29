Капитан сборной Украины U-21: В 1/4 финала с Францией будет сложнее
Артем Бондаренко - о выходе в плей-офф ЧЕ-2023
Фото: УАФ
Полузащитник и капитан молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился мыслями относительно выхода команды в 1/4 финала Евро-2023 U-21.
"Руслан Ротань прежде всего поздравил нас с выходом из группы. Его основной посыл касался того, что мы способны играть в хороший футбол с хорошим результатом. Ничья со сборной Испании добавляет нам такой уверенности, мы даже могли выигрывать. Это хороший результат нашей работы.
Теперь немножко отдохнем, перезагрузимся. Четвертьфинал - это как совсем другой турнир, игра на выбывание, больше психологического давления. Думаю, будет сложнее", - отметил Бондаренко.
В четвертьфинале подопечные Руслана Ротаня встретятся с Францией U-21. Игра состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока. Начало - в 22.00 по киевскому времени.
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