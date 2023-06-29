Крыськив: С Францией было поражение, была ничья. Надеюсь, победа впереди

22-летний хавбек молодежной сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2023, в котором наша команда померяется силами с Францией.

– Мы провели очень хороший отборочный цикл, поэтому действительно верю в свои силы. Это для нас не какой-нибудь сюрприз. Это то, ради чего мы работали.

У Франции хорошая сборная, хорошие игроки. Хорошо ее знаем и еще подготовимся, будем искать слабые стороны.

– Хочется победы против них наконец?

– Да конечно. Было поражение, была ничья. Надеюсь, победа впереди.