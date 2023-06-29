Крыськив: С Францией было поражение, была ничья. Надеюсь, победа впереди
Мы тоже на это надеемся
fss.rs
22-летний хавбек
– Мы провели очень хороший отборочный цикл, поэтому действительно верю в свои силы. Это для нас не какой-нибудь сюрприз. Это то, ради чего мы работали.
У Франции хорошая сборная, хорошие игроки. Хорошо ее знаем и еще подготовимся, будем искать слабые стороны.
– Хочется победы против них наконец?
– Да конечно. Было поражение, была ничья. Надеюсь, победа впереди.
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Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
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