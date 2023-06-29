Ребров похвалил игру молодежки и пообещал приехать на матч против Франции

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру украинской молодежки на чемпионате Европы-2023 U-21.

"Мне нравится нынешняя игра команды, о чем я уже говорил раньше. Украинские игроки сейчас показывают достойный уровень футбола и вполне заслуживают выхода в следующий раунд. К сожалению, я приехал только на матч с Испанией, хотя планировал раньше.

Уверен, что на следующий матч плей-офф я тоже приеду и поддержу наших ребят", – сказал Ребров.