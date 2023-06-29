  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ребров похвалил игру молодежки и пообещал приехать на матч против Франции
В тренде

Ребров похвалил игру молодежки и пообещал приехать на матч против Франции

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Достойный уровень футбола и заслуженный выход в следующий раунд

Ребров похвалил игру молодежки и пообещал приехать на матч против Франции

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру украинской молодежки на чемпионате Европы-2023 U-21.

"Мне нравится нынешняя игра команды, о чем я уже говорил раньше. Украинские игроки сейчас показывают достойный уровень футбола и вполне заслуживают выхода в следующий раунд. К сожалению, я приехал только на матч с Испанией, хотя планировал раньше.

Уверен, что на следующий матч плей-офф я тоже приеду и поддержу наших ребят", – сказал Ребров.

В четвертьфинале подопечные Руслана Ротаня встретятся с Францией U-21. Игра состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока. Начало - в 22.00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Франция U-21 потеряла важного вингера перед четвертьфиналом с Украиной
yellow-arrow
Крыськив: С Францией было поражение, была ничья. Надеюсь, победа впереди
yellow-arrow
Капитан сборной Украины U-21: В 1/4 финала с Францией будет сложнее
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Сергей Ребров Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде