Ребров похвалил игру молодежки и пообещал приехать на матч против Франции
Достойный уровень футбола и заслуженный выход в следующий раунд
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру
"Мне нравится нынешняя игра команды, о чем я уже говорил раньше. Украинские игроки сейчас показывают достойный уровень футбола и вполне заслуживают выхода в следующий раунд. К сожалению, я приехал только на матч с Испанией, хотя планировал раньше.
Уверен, что на следующий матч плей-офф я тоже приеду и поддержу наших ребят", – сказал Ребров.
В четвертьфинале подопечные Руслана Ротаня встретятся с Францией U-21. Игра состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока. Начало - в 22.00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Украина держится в топ-3 рейтинга стран Европейских игр. Медальный зачет после 29 июня
- Спецназовец ВСУ о бое в окопе: Вижу, на меня идет пи..р. Смотрю ему в глаза и даю короткую очередь
- Сборная Украины поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА
- УЕФА назвала пас Крыськива скиллом дня на молодежном Евро - ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО