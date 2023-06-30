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Франция U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро 2023

Молодежная сборная Украины
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Где покажут в прямом эфире матч Франция - Украина, молодежный Чемпионат Европы, 2 июля 2023

Франция U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро 2023

фото - Оксана Васильєва

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 2 июля, состоится последний из четырех четвертьфиналов молодежного Евро-2023 – сборная Украины сыграет со сборной Франции.

Команда Руслана Ротаня на групповом этапе продемонстрировала неплохой футбол, но не смогла удержать победный результат в противостоянии с Испанией, как следствие, получила одного из самых сложных соперников в плей-офф. Французы традиционно рано начинают зажигать на взрослом уровне, и их основа может похвастаться большим количеством игрового времени на уровне ТОП-чемпионата.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, Украина уже доказывала, что может противостоять трехцветным. Эти сборные встречались в квалификации к этому Евро, и если матч во Франции завершился сокрушительным поражением сине-желтых, то уже ответная игра не выявила победителя - ничья 3:3.

Удастся ли молодежной сборной Украины выйти в полуфинал, смотрите в воскресенье, 2 июля. Начало матча с молодежной сборной Франции в 22:00.

В Украине просмотреть матч в прямом эфире можно на региональных каналах Общественного телевидения, а именно Суспільне.Київ, Суспільне.ВінницЯ, Суспільне.Одеса, Суспільне.Харків, Суспільне.Львів и т.д.

Региональные каналы Общественного доступны как в Т2, так и на различных ОТТ-платформах, таких как MEGOGO, Swee.tv, Киевстар ТВ и другие.

Если у вас не будет возможности просмотреть матч, за его ходом можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Франция U-21 – Украина U-21 онлайн >>>

В других странах матч покажут:

  • Чехия - ČT Sport
  • Франция - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT
  • Израиль - Sport 2
  • Италия - RAI Sport 1, RaiPlay
  • Польша - TVP Sport App
  • Португалия - RTP Play
  • Испания - RTVE.es
  • США - ViX, CBS Sports Golazo, Paramount+
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В статье: молодежная сборная Украины молодежный Евро-2023
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