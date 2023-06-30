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Врачи Челси обследовали Мудрика в лагере молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Вердикт был утешителен

Врачи Челси обследовали Мудрика в лагере молодежной сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представители медицинского штаба "Челси" прибыли в расположение молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21, чтобы провести обследование вингера "синих" Михаила Мудрика. Об этом информирует Футбол TIME.

По результатам осмотра клубные врачи лондонцев вынесли вердикт, что Мудрику ничто не препятствует остаться в лагере команды Руслана Ротаня. Добавим, что днем ранее, 22-летний игрок был замечен на тренировке сборной в общей группе.

Мудрик пока не сыграл на молодежном Евро ни одной минуты из-за проблем с мышцами.

В 1/4 финала молодежка Украины встретятся с Францией U-21. Игра состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока. Начало - в 22.00 по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Челси (Лондон) Михаил Мудрик молодежный Евро-2023
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Источник:
Футбол TIME

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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
30.06.2023 в 14:45
Ну что, ждем Мишу на Францию.
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