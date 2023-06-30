Врачи Челси обследовали Мудрика в лагере молодежной сборной Украины
Вердикт был утешителен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представители медицинского штаба "Челси" прибыли в расположение молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21, чтобы провести обследование вингера "синих" Михаила Мудрика. Об этом информирует Футбол TIME.
По результатам осмотра клубные врачи лондонцев вынесли вердикт, что Мудрику ничто не препятствует остаться в лагере команды Руслана Ротаня. Добавим, что днем ранее, 22-летний игрок был замечен на тренировке сборной в общей группе.
Мудрик пока не сыграл на молодежном Евро ни одной минуты из-за проблем с мышцами.
В 1/4 финала молодежка Украины встретятся с Францией U-21. Игра состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока. Начало - в 22.00 по киевскому времени.
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