Молодежка готовится к Франции. Мудрик в обойме. ФОТО

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/4 финала чемпионата Европы U-21 против команды Франции.

Отметим, что вингер "Челси" Михаил Мудрик восстановился после травмы и работает в общей группе. Ранее сообщалось, что его состояние прилетали проверить врачи лондонского клуба.

Напомним, четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).