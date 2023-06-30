Молодежка готовится к Франции. Мудрик в обойме. ФОТО
Возможно, Михаил сыграет с Францией
uaf.ua
Отметим, что вингер "Челси" Михаил Мудрик восстановился после травмы и работает в общей группе. Ранее сообщалось, что его состояние прилетали проверить врачи лондонского клуба.
Напомним, четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).
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