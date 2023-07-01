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Ротань о Франции: Мы не должны подстраиваться под чужой стиль, а пусть подстраиваются под нас

Молодежная сборная Украины
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Мудрик сможет сыграть против французов

Ротань о Франции: Мы не должны подстраиваться под чужой стиль, а пусть подстраиваются под нас

УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Франции.

- Какое сейчас состояние игроков?

- Сейчас у некоторых наших игроков есть повреждения. У определенных игроков они более выразительные. Например, как у Вьюника. Потому что касается Богдана, его участие в поединке под большим вопросом. Что касается Миши (прим. - Мудрика), то он уже два дня работает в общей группе. Поэтому вполне возможно, что он сыграет в завтрашнем матче.

- Со стадии 1/4 начинает работать система VAR. Влияет ли это на подготовку к матчу и настройку игроков?

- Я считаю, что мы подходим к вполне стандартной стадии для европейского футбола, где все матчи проводятся с системой VAR. Поэтому в этих матчах мы должны быть максимально сконцентрированы и с самого начала матча понимать, что на матче есть система VAR. Это касается не только линии защиты, но и всех игроков и их дисциплины.

Также наставник нашей молодежки прокомментировал игру французов.

"По моему мнению, Франция – одна из сильнейших сборных, с которыми мы встречаемся на этом турнире. Франция, наверное, едва ли не единственная команда, в которой практически все футболисты из заявки играют в ТОП-чемпионатах - это о многом говорит. В индивидуальном плане эти игроки очень сильны. Мы это увидели, когда провели против французов две игры на групповом этапе (прим. – речь идет об отборочном этапе). Ця игра для нас очень важна, которая пройдет в компонентах тет-а-тет и микродуэлях. То есть в игре один в один, на близких расстояниях, где игроки Франции обладают очень хорошим мастерством. Но мы должны быть готовы к этому, быть дисциплинированной и компактной командой. Но мы должны показывать свой стиль игры, от которого мы не собираемся отходить. Мы не должны подстраиваться под чужой стиль, а пусть соперник подстраивается под нас", – рассказал Ротань.

Украина сыграет против Франции завтра, 2 июля. Начало встречи – 22:00.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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