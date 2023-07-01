Бражко: Франция - ТОП, но наша сборная никого не боится
Мнения хавбека молодежки перед четвертьфиналом Евро
Скріншот трансляції - Суспільне
Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Франции U-21.
"Мы играли с ними дважды. Знаем эту команду, и они нас тоже. Однако я считаю, что мы не та команда, которая была год назад. Я считаю, что мы стали лучше играть, более сконцентрировано. Думаю, что у нас все получится" и мы победим.
Франция - это ТОП-сборная, в которой каждый игрок - топ. Но я никого не боюсь, кто бы ни был соперником. И вообще, наша команда не боится сборной Франции. Не важно, кто будет против меня играть", - рассказал Владимир.
Украина сыграет против Франции завтра, 2 июля. Начало встречи – 22:00.
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