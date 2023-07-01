Бражко: Франция - ТОП, но наша сборная никого не боится

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Франции U-21.

"Мы играли с ними дважды. Знаем эту команду, и они нас тоже. Однако я считаю, что мы не та команда, которая была год назад. Я считаю, что мы стали лучше играть, более сконцентрировано. Думаю, что у нас все получится" и мы победим.