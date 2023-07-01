  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Бражко: Франция - ТОП, но наша сборная никого не боится
В тренде

Бражко: Франция - ТОП, но наша сборная никого не боится

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Мнения хавбека молодежки перед четвертьфиналом Евро

Бражко: Франция - ТОП, но наша сборная никого не боится

Скріншот трансляції - Суспільне

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Франции U-21.

"Мы играли с ними дважды. Знаем эту команду, и они нас тоже. Однако я считаю, что мы не та команда, которая была год назад. Я считаю, что мы стали лучше играть, более сконцентрировано. Думаю, что у нас все получится" и мы победим.

Читайте такжеРотань о Франции: Мы не должны подстраиваться под чужой стиль, а пусть подстраиваются под нас

Франция - это ТОП-сборная, в которой каждый игрок - топ. Но я никого не боюсь, кто бы ни был соперником. И вообще, наша команда не боится сборной Франции. Не важно, кто будет против меня играть", - рассказал Владимир.

Украина сыграет против Франции завтра, 2 июля. Начало встречи – 22:00.

По теме
yellow-arrow
Тренер Франции U-21: Когда я думаю об Украине, то обращаю внимание не на конкретных игроков, а на коллектив
yellow-arrow
Ротань о Франции: Мы не должны подстраиваться под чужой стиль, а пусть подстраиваются под нас
yellow-arrow
Михалик: Перед матчем с сербами на молодежном Евро-2006 Михайличенко разрешил выпить пива
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Франция U-21 Владимир Бражко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.07.2023 в 19:47
Ну ну, як каже історія, хто гарно кричить перед матчем, після матчу плаче... Дай Бог від радості перемоги!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде