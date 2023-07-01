Тренер Франции U-21: Когда я думаю об Украине, то обращаю внимание не на конкретных игроков, а на коллектив

Главный тренер молодежной сборной Франции U-21 Сильвен Риполь поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Украины U-21.

"Думаю, что в последнее время украинская команда значительно улучшила качество своей игры. Особенно то, что касается того, чтобы не терять мяч, удерживать его. Это очень сильная команда, удерживающая мяч и создающая проблемы своим соперникам. Я также заметил. сильная дисциплина в атаке Это команда, которая способна интенсивно атаковать, держать и вести игру и является очень креативной, показывает свои лучшие качества на поле.

Игроки, несущие угрозу в составе сборной Украины? Это очень индивидуально, в каждой команде есть такие футболисты, у нас тоже. Это зависит от команды и матча в определенный день. Мудрик? Это один из таких игроков. Не знаю, выйдет ли он на поле, но когда я думаю об украинской команде, то обращаю внимание не на конкретных игроков, а коллектив. Очень сильный, опытный коллектив. Думаю об игроках, как вот говорил о Судакове, например, что это сильный игрок, показывающий высокое качество при владении мячом. Но скажу еще раз: для меня украинская команда - скорее, коллектив, представляющий цель на матч 1/4 финала", - рассказал Риполь.