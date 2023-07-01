Бондаренко: Ожидаем очень сложную игру. Французы очень сильны индивидуально

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Франции U-21.

"Психологическое состояние? Позитивный настрой, есть приятное волнение, ведь чувствуем ответственность. После матча с Испанией дали нам немного отдохнуть, поэтому уже подходим к игре с Францией с новыми силами. Это супер. Отдохнули эти несколько дней и перезагрузились", - сказал Артем.

Также хавбек рассказал о подготовке к игре против "Ле Блэ" и ожиданиях от поединка.

"Не могу сказать, над чем работали на последних тренировках – даже Вам по секрету. Но матч с Испанией добавил нам уверенности, понимания, что с топ-сборными тоже можем играть и демонстрировать хороший футбол.

Ожидаем очень сложную игру. Они очень сильны индивидуально. Пока что не могу ничего больше сказать – пока мы очень мало их на теории еще разбирали. Но то, что уже знаем, футболисты у них очень сильные, как отдельные исполнители. Очень. Там один травмировался, но есть трое еще лучше его", - рассказал Бондаренко.