Мирон Маркевич: УАФ не прогадала с назначением Ротаня

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала молодежного ЧЕ-2023 между Украиной и Францией.

“ – Не буду оригиналом, если скажу, что у наших ребят – очень серьезный оппонент. И то, что у французов из-за травм не сыграют ключевые полузащитники Майкл Олисе и Ману Коне не должно обманывать. У именитого соперника – длинная скамья запасных.

– В то же время сегодня руководитель нашей сборной Руслан Ротань может бросить в бой наиболее именитого подопечного – Mихайла Mудрика из английского “Челси”, который еще не сыграл на Евро ни минуты.

– Знаете, здесь еще нужно хорошо поразмыслить. Да, врачи "Челси", специально приезжавшие в Бухарест, признали, что Мудрик – здоров, но с другой стороны, он очень много пропустил из-за повреждений. Все же последнее слово будет за Русланом Ротанем и, убежден, что он примет правильное решение.

Кстати, по-моему, сила нынешней "молодежки" как раз в умелой "режиссуре" Ротаня, в свое время в УАФ с его назначением на эту должность не прогадали.

– Что бы вы посоветовали нашим футболистам?

– Они довольно агрессивно научились атаковать, но, к сожалению, не безгрешны в обороне. Понимаю, иногда препятствуют эмоции, некоторым не хватает исполнительного мастерства, но сегодня нужно быть максимально сконцентрированным у своих владений. Французы умеют наказывать за ошибки.

– Сегодня на кону не только попадание в квартет сильнейших сборных континента, но и путевка на Олимпийские игры, где украинские футболисты еще никогда не выступали.

– Действительно, есть за что бороться. Полагаю, что пока шансы 50 на 50, а уже во время противостояния все будет зависеть от настройки, выполнения тренерских установок, индивидуальных качеств и удачи. Думаю, что соперники не порадуют результативными действиями, но очень хочется, чтобы украинцы забили один мяч больше”, - сказал Маркевич.