  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Мирон Маркевич: УАФ не прогадала с назначением Ротаня
В тренде

Мирон Маркевич: УАФ не прогадала с назначением Ротаня

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Считает, что сила молодежи в правильных действиях Руслана Петровича

Мирон Маркевич: УАФ не прогадала с назначением Ротаня

УАФ

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала молодежного ЧЕ-2023 между Украиной и Францией.

“ – Не буду оригиналом, если скажу, что у наших ребят – очень серьезный оппонент. И то, что у французов из-за травм не сыграют ключевые полузащитники Майкл Олисе и Ману Коне не должно обманывать. У именитого соперника – длинная скамья запасных.

– В то же время сегодня руководитель нашей сборной Руслан Ротань может бросить в бой наиболее именитого подопечного – Mихайла Mудрика из английского “Челси”, который еще не сыграл на Евро ни минуты.

– Знаете, здесь еще нужно хорошо поразмыслить. Да, врачи "Челси", специально приезжавшие в Бухарест, признали, что Мудрик – здоров, но с другой стороны, он очень много пропустил из-за повреждений. Все же последнее слово будет за Русланом Ротанем и, убежден, что он примет правильное решение.

Кстати, по-моему, сила нынешней "молодежки" как раз в умелой "режиссуре" Ротаня, в свое время в УАФ с его назначением на эту должность не прогадали.

– Что бы вы посоветовали нашим футболистам?

– Они довольно агрессивно научились атаковать, но, к сожалению, не безгрешны в обороне. Понимаю, иногда препятствуют эмоции, некоторым не хватает исполнительного мастерства, но сегодня нужно быть максимально сконцентрированным у своих владений. Французы умеют наказывать за ошибки.

– Сегодня на кону не только попадание в квартет сильнейших сборных континента, но и путевка на Олимпийские игры, где украинские футболисты еще никогда не выступали.

– Действительно, есть за что бороться. Полагаю, что пока шансы 50 на 50, а уже во время противостояния все будет зависеть от настройки, выполнения тренерских установок, индивидуальных качеств и удачи. Думаю, что соперники не порадуют результативными действиями, но очень хочется, чтобы украинцы забили один мяч больше”, - сказал Маркевич.

Украина U-21 и Франции U-21 встретятся в четвертьфинале молодежного Чемпионата Европы-2023 сегодня, 3 июля. Старт матча запланирован на 22:00.

Читайте такжеФранция U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 02.07.2023
По теме
yellow-arrow
Очеретько: Хотим и надеемся только на победу, чтобы выйти в полуфинал
yellow-arrow
Вивчаренко: У Франции очень сильны индивидуально игроки. Нам нужно сыграть командно
yellow-arrow
Сыч: Радикально сборная Франции с момента квалификации не изменилась
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Мирон Маркевич Руслан Ротань Франция U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде