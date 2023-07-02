Вивчаренко: У Франции очень сильны индивидуально игроки. Нам нужно сыграть командно

Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Франции.

"Мы находимся в хорошем настроении, в команде отличная атмосфера. Конечно, рады выходу в четвертьфинал и будем пытаться получить в нем хороший результат для нашей сборной, страны и воинов. Поэтому будем стопроцентно выкладываться на поле".

В сборной Франции очень сильны индивидуальные футболисты. Против них нам нужно сыграть командно. Если нам это удастся, то у нас будут все шансы на положительный результат. Сейчас мы в самом разгаре соревнований и хотим пройти как можно дальше", - рассказал Вивчаренко.