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Вивчаренко: У Франции очень сильны индивидуально игроки. Нам нужно сыграть командно

Молодежная сборная Украины
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Константин о поединке против "Ле Бле"

Вивчаренко: У Франции очень сильны индивидуально игроки. Нам нужно сыграть командно

Скріншот з відео УАФ

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Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Франции.

"Мы находимся в хорошем настроении, в команде отличная атмосфера. Конечно, рады выходу в четвертьфинал и будем пытаться получить в нем хороший результат для нашей сборной, страны и воинов. Поэтому будем стопроцентно выкладываться на поле".

В сборной Франции очень сильны индивидуальные футболисты. Против них нам нужно сыграть командно. Если нам это удастся, то у нас будут все шансы на положительный результат. Сейчас мы в самом разгаре соревнований и хотим пройти как можно дальше", - рассказал Вивчаренко.

Напомним, сегодня, 2 июля, "Клуж-Арени" в городе Клуж-Напока наша сборная под руководством Руслана Ротаня сыграет против французов. Начало встречи – 22:00.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Константин Вивчаренко
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Источник:
УАФ

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