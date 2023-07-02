Очеретько: Хотим и надеемся только на победу, чтобы выйти в полуфинал
Олег об игре против французов
Скріншот з відео УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Франции.
"Конечно, мы готовы к поединку. Хотим и надеемся только на победу, чтобы выйти в полуфинал. Сейчас на европейском первенстве все команды примерно равны".
И все те, которые играли на групповом этапе, и пробившиеся в четвертьфинал. Я ожидаю хорошего матча", - рассказал Очеретько.
Напомним, сегодня, 2 июля, "Клуж-Арени" в городе Клуж-Напока наша сборная под руководством Руслана Ротаня сыграет против французов. Начало встречи – 22:00.
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Источник:УАФ
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