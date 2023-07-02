Очеретько: Хотим и надеемся только на победу, чтобы выйти в полуфинал

Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько поделился мнениями перед поединком 1/4 Евро-2023 против Франции.

"Конечно, мы готовы к поединку. Хотим и надеемся только на победу, чтобы выйти в полуфинал. Сейчас на европейском первенстве все команды примерно равны".

И все те, которые играли на групповом этапе, и пробившиеся в четвертьфинал. Я ожидаю хорошего матча", - рассказал Очеретько.