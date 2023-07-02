Мудрик выйдет с первых минут. Стартовый состав Украины на матч против Франции

Сегодня, 2 июля молодежная сборная Украины в рамках 1/4 финала Евро-2023 сыграет против Франции U-21. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань определился со стартовым составом на этот поединок.

Украина: Трубин, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Бражко, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Криськив, Кащук.

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Сикан, Лях, Назаренко, Брагару, Очеретько.