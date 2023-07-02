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Мудрик выйдет с первых минут. Стартовый состав Украины на матч против Франции

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Все самые сильные в старте

Мудрик выйдет с первых минут. Стартовый состав Украины на матч против Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 2 июля молодежная сборная Украины в рамках 1/4 финала Евро-2023 сыграет против Франции U-21. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань определился со стартовым составом на этот поединок.

Украина: Трубин, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Бражко, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Криськив, Кащук.

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Сикан, Лях, Назаренко, Брагару, Очеретько.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21
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Комментарии (2)
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Скачков Леонід (Рівне)
02.07.2023 в 20:59
Кащук на вістрі?Цікаве рішення,і мабуть оптимальне.
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Romerik (YNWA)
02.07.2023 в 20:56
Криськів центрфорвард Чи Мудрик? Шото мудрує ротань. Ясно шо Сікана під втому суперників бережуть, але не краще профільного нападника в старт ставити?
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