Сборная Украины U-21 пропускает гол от французов на 19-й минуте встречи
Стремительная атака в исполнении "петухов"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.
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Команда Руслана Ротаня первой пропустила гол в этой встрече. На 19-й минуте встречу футболисты "Ле Бле" провели стремительную атаку по правому флангу атаки, которую результативным ударом завершил Райан Шерки.
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