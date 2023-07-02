  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Криськив поразил ворота французов, однако арбитр отменил гол из-за офсайда
В тренде

Криськив поразил ворота французов, однако арбитр отменил гол из-за офсайда

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Могли сравнивать...

Криськив поразил ворота французов, однако арбитр отменил гол из-за офсайда

фото - УАФ

Новина українською

В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.

На 19-й минуте встречи подопечные Руслана Ротаня пропустили мяч. А уже через 4 минуты наши ребята могли сравнять счет: украинцы провели фланговую атаку, Мудрик пробивал вторым темпом, а Криськив в итоге отправил мяч в ворота "Ле Бле".

Однако арбитр встречи идентифицировал офсайд в этом эпизоде.

По теме
yellow-arrow
Мудрик протянул мяч с центра поля и заработал пенальти. Судаков сравнял счет - 1:1
yellow-arrow
Сборная Украины U-21 пропускает гол от французов на 19-й минуте встречи
yellow-arrow
Молодежная сборная Украины обеспечила себе как минимум стыковой матч за выход на Олимпиаду 2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Франция U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде