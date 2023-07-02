Криськив поразил ворота французов, однако арбитр отменил гол из-за офсайда
Могли сравнивать...
фото - УАФ
В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.
На 19-й минуте встречи подопечные Руслана Ротаня пропустили мяч. А уже через 4 минуты наши ребята могли сравнять счет: украинцы провели фланговую атаку, Мудрик пробивал вторым темпом, а Криськив в итоге отправил мяч в ворота "Ле Бле".
Однако арбитр встречи идентифицировал офсайд в этом эпизоде.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чем F-16 отличается от самолетов, которыми воюют ВСУ - объясняет пилот с позывным Джус
- Молодежная сборная Украины потеряла еще одного нападающего перед матчем Евро-2023 против Франции
- Так возвращался Шева: деградация Динамо, новые травмы и парашютик за спину Пятову
- УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания – Украина
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Новости по теме
- 09:00 Зарубежные Наследники Бензема и Бен Арфа, главное открытие Фонсеки в Лилле. 5 ключевых игроков сборной Франции U-21
- 00:40 Зарубежные Евро-2023 U-21. Испания - Швейцария 2:1. Кто атаковал - тот и победил
- 21:27 Украинские Бондаренко: Ожидаем очень сложную игру. Французы очень сильны индивидуально
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн