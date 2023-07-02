Криськив поразил ворота французов, однако арбитр отменил гол из-за офсайда

В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.

На 19-й минуте встречи подопечные Руслана Ротаня пропустили мяч. А уже через 4 минуты наши ребята могли сравнять счет: украинцы провели фланговую атаку, Мудрик пробивал вторым темпом, а Криськив в итоге отправил мяч в ворота "Ле Бле".

Однако арбитр встречи идентифицировал офсайд в этом эпизоде.