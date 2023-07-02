Мудрик протянул мяч с центра поля и заработал пенальти. Судаков сравнял счет - 1:1

В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Наши ребята первыми пропустили мяч в этой игре. А через пару минут после этого подопечные Ротаня поразили ворота соперника, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Криськива.

А уже на 32-й минуте украинцы все же сравняли счет! Михаил Мудрик, проводящий свой первый матч на этом турнире, выдал яркий индивидуальный перфоманс: вингер "Челси" протянул мяч с центра поля, обыграв несколько соперников на дриблинге и заработал пенальти.

11-метровый удар уверенно реализовал хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.