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Мудрик протянул мяч с центра поля и заработал пенальти. Судаков сравнял счет - 1:1

Молодежная сборная Украины
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(2 голосов)

Шоу от Михаила!

Мудрик протянул мяч с центра поля и заработал пенальти. Судаков сравнял счет - 1:1

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.

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Наши ребята первыми пропустили мяч в этой игре. А через пару минут после этого подопечные Ротаня поразили ворота соперника, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Криськива.

А уже на 32-й минуте украинцы все же сравняли счет! Михаил Мудрик, проводящий свой первый матч на этом турнире, выдал яркий индивидуальный перфоманс: вингер "Челси" протянул мяч с центра поля, обыграв несколько соперников на дриблинге и заработал пенальти.

11-метровый удар уверенно реализовал хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Михаил Мудрик
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.07.2023 в 22:40
Мертва команда... Питання часу, коли накидають
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