Мудрик протянул мяч с центра поля и заработал пенальти. Судаков сравнял счет - 1:1
Шоу от Михаила!
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.
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Наши ребята первыми пропустили мяч в этой игре. А через пару минут после этого подопечные Ротаня поразили ворота соперника, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Криськива.
А уже на 32-й минуте украинцы все же сравняли счет! Михаил Мудрик, проводящий свой первый матч на этом турнире, выдал яркий индивидуальный перфоманс: вингер "Челси" протянул мяч с центра поля, обыграв несколько соперников на дриблинге и заработал пенальти.
11-метровый удар уверенно реализовал хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.
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