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Шоу Мудрика и Судакова! Украина выходит вперед в матче с Францией

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Идем на перерыв с преимуществом в счете

Шоу Мудрика и Судакова! Украина выходит вперед в матче с Францией

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

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В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.

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На 44-й минуте встречи подопечные Руслана Ротаня вышли вперед.

Михаил Мудрик выполнил невероятную верховую передачу со своей половины поля на Георгия Судакова. А хавбек донецкого "Шахтера" мастерски обыграл голкипера французов и отправил мяч в пустые ворота - 2:1.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
02.07.2023 в 23:27
По факту, середина другого тайму. Такий схвильований був після першого , що вийшов прогулятись в перерві)) Навіть якщо не дотягнуть (бо справді Франція монстри). Навіть якщо стик за Олімпіаду залишиться, пацани прекрасні. Настрій, характер, бійцівські якості) Ну просто дякую як би не закінчилось)
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+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.07.2023 в 22:55
Не тіштеся, в другому таймі французи увімкнуться... Накидають пару штук
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0
-3
Будєм разбіратся (Київ)
02.07.2023 в 23:24
Вони і в першому таймі були «увімкнутими». З таким настроєм як в тебе, краще футбол не дивитись
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+3
0
дід Сашко
02.07.2023 в 23:47
експерд хренів
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+2
0

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