Шоу Мудрика и Судакова! Украина выходит вперед в матче с Францией

В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.

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На 44-й минуте встречи подопечные Руслана Ротаня вышли вперед.

Михаил Мудрик выполнил невероятную верховую передачу со своей половины поля на Георгия Судакова. А хавбек донецкого "Шахтера" мастерски обыграл голкипера французов и отправил мяч в пустые ворота - 2:1.