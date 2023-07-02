Шоу Мудрика и Судакова! Украина выходит вперед в матче с Францией
Идем на перерыв с преимуществом в счете
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.
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На 44-й минуте встречи подопечные Руслана Ротаня вышли вперед.
Михаил Мудрик выполнил невероятную верховую передачу со своей половины поля на Георгия Судакова. А хавбек донецкого "Шахтера" мастерски обыграл голкипера французов и отправил мяч в пустые ворота - 2:1.
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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
02.07.2023 в 23:27
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.07.2023 в 22:55
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Будєм разбіратся (Київ)
02.07.2023 в 23:24
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дід Сашко
02.07.2023 в 23:47
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