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Видеодайджест за 494-й день войны от Генштаба ВСУ

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Главные события за сутки

Видеодайджест за 494-й день войны от Генштаба ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 494-й день российского вторжения.

Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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