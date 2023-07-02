Франция сравняла счет, но VAR отменил взятие ворот

В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.

На 81-й минуте встречи французы поразили ворота Анатолия Трубина. Однако арбитр встречи с помощью системы VAR отменил гол Ваи.