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Франция сравняла счет, но VAR отменил взятие ворот

Молодежная сборная Украины
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Продолжаем вести в счете

Франция сравняла счет, но VAR отменил взятие ворот

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.

На 81-й минуте встречи французы поразили ворота Анатолия Трубина. Однако арбитр встречи с помощью системы VAR отменил гол Ваи.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21
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