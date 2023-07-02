Франция сравняла счет, но VAR отменил взятие ворот
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Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
В настоящее время проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.
На 81-й минуте встречи французы поразили ворота Анатолия Трубина. Однако арбитр встречи с помощью системы VAR отменил гол Ваи.
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