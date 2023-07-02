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Украина вышла в полуфинал Евро U21. Известно следующего соперника

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Желто-синие встретятся с Испанией

Украина вышла в полуфинал Евро U21. Известно следующего соперника

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

В последнем четвертьфинальном матче молодежного Евро, Украина обыграла Францию со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира. Следующим соперником "желто-синих" будет Испания.

На этом турнире команды уже встречались между собой в групповом этапе. Тогда игра закончилась со счетом 2:2.

Для сборной Украины это второй в истории выход в плей-офф молодежного Евро. В 2006 году украинцы дошли до финала соревнований, но проиграли Нидерландам.

В другом полуфинальном матче сыграют Израиль и Англия.

Матчи 1/2 пройдут 5 июля в 19:00 Израиль - Англия, и в 22:00 Испания - Украина.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Франция U-21 Англия U-21 Израиль U-21
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Комментарии (3)
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Kalyna (Montreal)
03.07.2023 в 00:14
Дякую, хлопці ! Дуже переживала, кричала, аплодувала ! Молодці. Ми всі чекаємо подальших перемог та успіхів.
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kalan-86 (Анкара)
03.07.2023 в 00:00
Браво! Просто браво хлопці і тренерській штаб! У нас буде Олімпіада! Вау! Це дуже круте досягнення і радість для всієї України! Не зупиняйтеся!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.07.2023 в 23:54
судаков, ай, молодееець! зробив з пiвнiв холодець!
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+1
0

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