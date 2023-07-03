Украина впервые в своей истории сыграет на Олимпийских играх
Историческое событие!
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Сегодня, 2 июля молодежная сборная Украины в рамках 1/4 Евро-2023
Благодаря выходу в полуфинал молодежного чемпионата Европы, Украина впервые в своей истории завоевала путевку на футбольный турнир Олимпиады.
Олимпийские игры пройдут в 2024 году, в столице Франции - Париже.
В Олимпиаде также примет участие Франция, как хозяин турнира. Ранее путевки также получили команды Испании и Израиля.
В полуфинале Евро-2023 среди команд U-21 молодежка Ротаня сыграет против Испании. На групповом турнире украинцы уже встречались с испанцами – команды расписали ничью (2:2).
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