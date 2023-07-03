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Украина впервые в своей истории сыграет на Олимпийских играх

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Историческое событие!

Украина впервые в своей истории сыграет на Олимпийских играх

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 2 июля молодежная сборная Украины в рамках 1/4 Евро-2023 обыграла Францию U-21. Команда Руслана Ротаня одержала уверенную победу со счетом 3:1. Голами в составе нашей команды отметились: дважды Георгий Судаков и Артем Бондаренко.

Благодаря выходу в полуфинал молодежного чемпионата Европы, Украина впервые в своей истории завоевала путевку на футбольный турнир Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году, в столице Франции - Париже.

В Олимпиаде также примет участие Франция, как хозяин турнира. Ранее путевки также получили команды Испании и Израиля.

В полуфинале Евро-2023 среди команд U-21 молодежка Ротаня сыграет против Испании. На групповом турнире украинцы уже встречались с испанцами – команды расписали ничью (2:2).

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В статье: Украина U-21 Франция U-21
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Комментарии (4)
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KorsarK (Київ)
03.07.2023 в 01:01
Наші хлопці сьогодні були не перевершені,так тримати.
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+1
0
IW (Lemberg city)
03.07.2023 в 00:55
Якщо протестувальники у Франції не спалять нафіг "Сен-Дені", то фінал Олімпіади-2024 FRA-UKR при такому рівні гри стане окрасою турніру :-)
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0
-3
Djibouti (Djibouti)
03.07.2023 в 00:35
Це дійсно вражає!
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.07.2023 в 00:32
Найприємніша новина!!!
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+1
0

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