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3:1! Бондаренко парашютом перекидывает голкипера французов

Молодежная сборная Украины
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Шоу индивидуальных скилов в исполнении наших игроков

3:1! Бондаренко парашютом перекидывает голкипера французов

Фото: УАФ

Новина українською

Сейчас проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.

На 85-й минуте встречи капитан нашей сборной Артем Бондаренко увеличил разрыв в счете – 3:1!

Хавбек донецкого "Шахтера" на замахе убрал француза и с острого угла "парашютом" перекинул голкипера "Ле Бле".

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Артем Бондаренко
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