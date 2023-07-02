3:1! Бондаренко парашютом перекидывает голкипера французов
Шоу индивидуальных скилов в исполнении наших игроков
Фото: УАФ
Сейчас проходит поединок 1/4 финала Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.
На 85-й минуте встречи капитан нашей сборной Артем Бондаренко увеличил разрыв в счете – 3:1!
Хавбек донецкого "Шахтера" на замахе убрал француза и с острого угла "парашютом" перекинул голкипера "Ле Бле".
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