Мудрик: Наша цель - выиграть кубок
Михаил дал послематчевое интервью
Фото: Оксана Васильєва
После победы в четвертьфинальном матче над французами со счетом 3:1, Михаил Мудрик дал комментарий "Суспільне Спорт":
"Все классно. Сегодня мы были лучше, чем французы. Сегодня мы радуемся. Но только сегодня. Наша цель - выиграть кубок. Мы step by step: сегодня радуемся, а уже завтра мы мыслями на испанцев."
Вингер "Челси" также вспомнил о своем друге Георгии Судакове, которому ассистировал при двух голах:
"Пас на Судакова? Обычно это было наоборот: он отдавал, я забивал. А теперь он забил пенальти, думаю, надо ему еще забить. Все для своего друга делаю: пусть только забивает. Я его "продаю" просто. В "Челси" продаю? Было бы очень здорово."
В конце Михаил добавил о подготовке к матчу с Испанией:
"Мы 100% еще пересмотрим предыдущую игру против Испании. Это для нас будет как чистый лист, на котором все будет написано и видно, как нам лучше против них играть."
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