Мудрик: Наша цель - выиграть кубок

После победы в четвертьфинальном матче над французами со счетом 3:1, Михаил Мудрик дал комментарий "Суспільне Спорт":

"Все классно. Сегодня мы были лучше, чем французы. Сегодня мы радуемся. Но только сегодня. Наша цель - выиграть кубок. Мы step by step: сегодня радуемся, а уже завтра мы мыслями на испанцев."

Вингер "Челси" также вспомнил о своем друге Георгии Судакове, которому ассистировал при двух голах:

"Пас на Судакова? Обычно это было наоборот: он отдавал, я забивал. А теперь он забил пенальти, думаю, надо ему еще забить. Все для своего друга делаю: пусть только забивает. Я его "продаю" просто. В "Челси" продаю? Было бы очень здорово."

В конце Михаил добавил о подготовке к матчу с Испанией: