Олимпийская победа. Видео голов и обзор матча Франция U21 - Украина U21
Украинская футбольная сборная добыла путевку на Олимпиаду 2024
Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва
Четвертьфинальная игра Евро-2023 с Францией разыгрывала путевки сразу в два турнира: в полуфинал чемпионата Европы, а также Олимпийский футбольный турнир 2024. Благодаря волевой победе над французами подопечные Руслана Ротаня вышли и в полуфинал Евро, и завоевали пропуск на Игры в Париже. Ключевыми игроками стали Георгий Судаков и Михаил Мудрик. Для последнего эта игра стала стартовой на ЧЕ-2023: встречи группового этапа вингер пропустил из-за травмы, а сейчас принял участие в двух голевых действиях.
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Чемпионат Европы. 1/4 финала
Франция U-21 – Украина U-21 1:3
Голы: Шерки (19) - Судаков (32, пен, 44), Бондаренко (86)
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