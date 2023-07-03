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Бондаренко: Ротань хотел нам донести, что Франция - не такой страшный волк, как его рисуют

Молодежная сборная Украины
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Капитан сборной Украины U-21 стал одним из авторов голов в ворота французов

Бондаренко: Ротань хотел нам донести, что Франция - не такой страшный волк, как его рисуют

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

Полузащитник и капитан молодежной сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал победу над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро-2023 U-21.

"Нет ни слов, ни эмоций. Есть ощущение невероятного счастья и гордости за команду, страну, ребят. Бились как команда. Может, не все получалось, но это футбол. Перетерпели, и все супер.

Путевка на Олимпиаду для Украины весомое достижение. Мы впервые попали на Олимпиаду. Счастливы от того, что получилось квалифицироваться, но это не наш предел.

Руслан Петрович [Ротань] хотел нам донести, что Франция - не такой страшный волк, как его рисуют. Но в футболе важна не команда звезд, а команда-звезда. Надеюсь, у нас получилось", - сказал Бондаренко в комментарии Суспільне Спорт.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Артем Бондаренко молодежный Евро-2023
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Источник:
Суспільне спорт

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