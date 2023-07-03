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Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Яркие моменты выдающегося матча молодежки

Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина

фото - Оксана Васильєва

Оксана Васильєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины добилась исторического успеха. Да, конечно, мы помним о финале Евро-2006, но именно команда Руслана Ротаня завоевала путевку на летние Олимпийские Игры, которые состоятся в 2024-м в Париже. Для этого пришлось проявить характер и переиграть в четвертьфинале континентального первенства мощную молодежную сборную Франции. Самые яркие мгновения поединка зафиксировала фотокорреспондент Оксана Васильева.

Фотогалерея

Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 1Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 2Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 3Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 4Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 5Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 6Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 7Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 8Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 9Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 10Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 11Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 12Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 13Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 14Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 15Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 16Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 17Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 18Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 19Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 20Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 21Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 22Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 23Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 24Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 25Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 26Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 27Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 28Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 29Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 30Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 31Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 32Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 33Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 34Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 35Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 36Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 37Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 38Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 39Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 40Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 41Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 42Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 43Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 44Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина - фото 45
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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины молодежный Евро-2023
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