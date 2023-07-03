Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина

Молодежная сборная Украины добилась исторического успеха. Да, конечно, мы помним о финале Евро-2006, но именно команда Руслана Ротаня завоевала путевку на летние Олимпийские Игры, которые состоятся в 2024-м в Париже. Для этого пришлось проявить характер и переиграть в четвертьфинале континентального первенства мощную молодежную сборную Франции. Самые яркие мгновения поединка зафиксировала фотокорреспондент Оксана Васильева.

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