УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21
Автор дубля
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины одержала победу над Францией (3:1) в четвертьфинале Евро-2023 U-21.
После матча УЕФА назвал лучшего футболиста матча. Им стал полузащитник "сине-желтых" Георгий Судаков. В этом поединке он отметился дублем.
"Он забил два мяча, а помимо этого был очень хорош в перестроениях. Играя без мяча, он действовал невероятно дисциплинированно в тех эпизодах, когда было необходимо отходить глубоко в оборону и помогать команде защищаться единым целым", - говорится на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что Георгий Судаков был также признан лучшим игроком встречи по версии SofaScore.
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