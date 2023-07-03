УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины одержала победу над Францией (3:1) в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

После матча УЕФА назвал лучшего футболиста матча. Им стал полузащитник "сине-желтых" Георгий Судаков. В этом поединке он отметился дублем.

"Он забил два мяча, а помимо этого был очень хорош в перестроениях. Играя без мяча, он действовал невероятно дисциплинированно в тех эпизодах, когда было необходимо отходить глубоко в оборону и помогать команде защищаться единым целым", - говорится на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что Георгий Судаков был также признан лучшим игроком встречи по версии SofaScore.