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УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21

Молодежная сборная Украины
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Автор дубля

УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины одержала победу над Францией (3:1) в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

После матча УЕФА назвал лучшего футболиста матча. Им стал полузащитник "сине-желтых" Георгий Судаков. В этом поединке он отметился дублем.

"Он забил два мяча, а помимо этого был очень хорош в перестроениях. Играя без мяча, он действовал невероятно дисциплинированно в тех эпизодах, когда было необходимо отходить глубоко в оборону и помогать команде защищаться единым целым", - говорится на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что Георгий Судаков был также признан лучшим игроком встречи по версии SofaScore.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Георгий Судаков молодежный Евро-2023
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Источник:
UEFA

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