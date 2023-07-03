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Трубин: Мы доказали, что нет ничего невозможного

Молодежная сборная Украины
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Голкипер Украины U-21 - о победе над Францией U-21

Трубин: Мы доказали, что нет ничего невозможного

UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

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Вратарь молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин поделился эмоциями от победы над Францией (3:1) в матче 1/4 финала Евро-2023 U-21.

"Это было очень сложно! Дальше еще сложнее. Доказали, что нет ничего невозможного. Должны доказывать и дальше.

Рад, что наша победа стала и для вас радостью. Это важно для всех украинцев и тех, кто за нас болеет. И традиционно сдержан в радости. Впереди много работы", - написал Трубин в своем Instagram.

В полуфинале молодежного Евро команда Руслана Ротаня сыграет с Испанией. Игра состоится 5 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Анатолий Трубин молодежный Евро-2023
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