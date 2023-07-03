Трубин: Мы доказали, что нет ничего невозможного

Вратарь молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин поделился эмоциями от победы над Францией (3:1) в матче 1/4 финала Евро-2023 U-21.

"Это было очень сложно! Дальше еще сложнее. Доказали, что нет ничего невозможного. Должны доказывать и дальше.

Рад, что наша победа стала и для вас радостью. Это важно для всех украинцев и тех, кто за нас болеет. И традиционно сдержан в радости. Впереди много работы", - написал Трубин в своем Instagram.