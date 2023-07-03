Трубин: Мы доказали, что нет ничего невозможного
Голкипер Украины U-21 - о победе над Францией U-21
UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Вратарь молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин поделился эмоциями от победы над Францией (3:1) в матче 1/4 финала Евро-2023 U-21.
"Это было очень сложно! Дальше еще сложнее. Доказали, что нет ничего невозможного. Должны доказывать и дальше.
Рад, что наша победа стала и для вас радостью. Это важно для всех украинцев и тех, кто за нас болеет. И традиционно сдержан в радости. Впереди много работы", - написал Трубин в своем Instagram.
В полуфинале молодежного Евро команда Руслана Ротаня сыграет с Испанией. Игра состоится 5 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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