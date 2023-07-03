Вище неба. Акценты зрителя на игре молодежных сборных Украины и Франции

Вероятно, это была действительно лучшая по игре команда Евро и главный фаворит, доставшийся именно нам. Скажу больше, после того, что увидел до перерыва, я даже вспомнил классическую Францию – нет-нет не Зидана, а еще времен Платини и компании. То была команда, за которую невозможно было не болеть. Она словно порхала по полю, не замечая неуклюжих соперников.

Нечто подобное почувствовал и вчера. И поэтому не стал бы сейчас клеймить позором тех, кто писал после первого тайма, что мы все равно обречены. Но вот "мертва команда" - это был явный перебор. У нас было за кого болеть и кроме кудесников мяча из французского интернационала. И у нас был козырь в рукаве – "Страшила" Мудрик. Чьи колючие мозги, как в той сказке, перевернули все с ног на голову за двенадцать минут.

Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает!

Четвертьфинал вышел зрелищным, несмотря на то, что три четверти веселья пришлось на первый тайм, а во втором голевые моменты появились лишь в последние десять минут. И, что характерно, они появились не у них, а у нас. Если говорить о легитимных реальных шансах. То есть, после перерыва Украина не позволила сопернику практически ничего. И вот это уже была фантастика.

Итак, если отбросить наши переживания и витавшую в воздухе напряженность, по факту судьба матча была решена еще на 44-й минуте, когда Судаков вывел нас вперед. Гол в раздевалку стал для французов роковым. Можно говорить о том, что замены в концовке реанимировали их атаку, и все это выглядело опасным. Но, повторяю, ни одной реальной угрозы воротам Трубина создано не было.

Если в первом тайме Франция однозначно "наиграла" на победу, то закономерным итогом всего поединка смотрелась бы ничья со счетом 1:1. Но команда Ротаня превзошла себя, реализовав все свои возможности до единой. Полагаю, удар Назаренко в концовке все же нельзя поставить в один ряд с эпизодами, которые завершились взятием ворот.

Французы вправе сетовать на невезение. Возможно, ключевым для них стал удар самого яркого в их составе Барколя в штангу на 38-й минуте, при тех же 1:1. За шесть минут до него счет сравнялся, а через шесть минут после него мы вышли вперед. Считать ли везением и отмененный из-за офсайда гол Вайи, при 2:1? Пожалуй, да – ведь решение об использовании ВАР в плей-офф было принято лишь в ходе турнира.

Иначе обстоит дело с пенальти, назначенным португальцем Пинейру на 32-й минуте и позволившим нам вздохнуть с облегчением. Напомню, это был наш первый шанс в игре.

Слово коллеге Юстасу: "По динамике Калюлю наступил Мудрику на левую ногу. Ни на одном повторе этого не было видно, потому что нужного ракурса не было. Место фола все время было перекрыто. В очередной раз можно говорить о некачественной трансляции, к сожалению, для этого Евро это стало нормой".

ВАР подтвердил вердикт рефери, но видел-то он, скорее всего, то же, что и мы. Так что, по сути, решение принималось на поле. К слову, не та ли это ВАР-машина, что, по слухам, была отдана нами в аренду румынам?

Самой заметной фигурой матча для меня стал Трубин с его тремя-четырьмя важными сэйвами. Два подряд он сделал уже на 6-й минуте, задав тон поединку. А главным стало спасение ворот на 25-й минуте, когда наш кипер вытащил мяч из-под перекладины, при счете 0:1. И когда казалось, что наши тапки неотвратимо несет волной к берегу.

Вторым назову Судакова. Это был настоящий лидер команды и активный участник всех наших стоящих атак за исключением контрольного выстрела Бондаренко. Ну а Мудрика просто невозможно забыть – по эффективности действий в решающие моменты игры лучший, безусловно, он. Хорошо вошел в игру Назаренко. Это те, кто бросался в глаза.

На мой взгляд, наша команда вчера прыгнула выше головы. Такие чувства болельщик испытывает крайне редко. Была обыграна лучшая по игре команда турнира. В шикарном стиле, я бы сказал. Заставить замолчать таких французов уже в середине встречи – дорогого стоит.

Если оглянуться назад, то наше восхождение отнюдь не лишено логики. Если смотреть вперед, и вы не согласны с моим "вище неба", то все элементарно: нужно выигрывать у Испании. Тогда четвертьфинальный успех будет выглядеть уже менее сенсационным. По настроению команды чувствуется, что она к этому готова. Но мяч круглый, поле ровное, а соперник сильный…

В любом случае, как бы ни завершился наш поход на этом Евро, Руслан Ротань уже вошел в историю. Как первый тренер, выведший Украину на Олимпиаду. Да и как победитель Франции на уровне плей-офф финального турнира. Но самое главное, и давайте об этом не забывать, он таки-да подготовил достойную смену для национальной сборной.

Для той сборной, которая устремила свой взгляд в небо, оторвав его от грешной земли при Шевченко сотоварищи. И которая, как я очень надеюсь, вернется на эту дорогу при Реброве. И да, по сравнению с игрой чемпионской команды Петракова четыре года назад, эта нравится мне больше. При всем уважении к тому результату. К счастью, с хорватами мне таки померещилось.

Кто такой Белогубко? Завсегдатаи "подвальных" комментариев под статьями сайта не могут этого не знать. Мой земляк, прославившийся тем, что ему не давали покоя лавры Марка Порция Катона Старшего. Тот заканчивал все свои речи (вне зависимости от их тематики) фразой: "Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен". У этого был свой рефрен: "Ротань должен быть уволен".

И как теперь человеку жить прикажете? Когда "физрук" перестал давать хоть какие-то поводы для критики, а со всех сторон несется: "Где Белогубко?" Парадокс, но слава его лишь умножилась – вот и я свою руку приложил: страна должна знать героев хейта. Если не в лицо, то хотя бы по нику. Ничего – переждет непогоду, а там и вернется на еще не истощившуюся почву: "ГРИ, ты что, не видишь??? Штогрин должен быть отчислен… "

В этом месте должен быть смайл. Всякий раз после слов "Катона Младшего".