Йожеф Сабо: Из-за нашей молодежки не спал до трех ночи
Игровая дисциплина и терпение - залог успеха
фото - Оксана Васильєва
Один из самых авторитетных украинских специалистов, бывший рулевой киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном комментарии UA-Футбол не скрывал своих эмоций по поводу перипетий матча 1/4 финала чемпионата Европы между молодежными сборными Франции и Украины (1:3).
– Я не ожидал такого, – признается Йожеф Йожефович. – В своих прогнозах на этот поединок расценивал шансы соперников как 50 на 50. Но наша команда молодцы – и тренерский состав, и ребята! Они построили игру колоссально, прекрасно! Только в начале матча, в течение минут 10-15 ситуация на поле складывалась не в нашу пользу, однако потом ребята разобрались - и все пошло должным образом. А второй тайм вообще был за нами.
- Сработала ли умело выбранная Русланом Ротанем тактика или дело в каком-то другом факторе?
– И тактика сработала, и сработали все наши футболисты на поле. Игровая диссиплина у молодежной сборной Украины была на высоком уровне. На очень высоком! Ребята сознательно отдали мяч сопернику: мол, вот - берите играйте, а мы на контратаках свое дело сделаем. Особенно если учесть, что тренерский штаб выпустил Мудрика в стартовом составе. А этот игрок, как всем известно, обладает скоростью, так что французам нужно было быть очень внимательными. В этой игре так и получилось: сначала Мудрик заработал пенальти (хотя, по-моему, ситуация с одиннадцатиметровым неоднозначна, однако если с помощью системы VAR посмотрели – значит, он был), а затем стал соавтором второго мяча, который я назвал бы настоящим шедевром.
- Мудрик повторил то, что сделал в отборочном матче Евро-2024 против Северной Македонии в составе национальной сборной, когда выступил в роли ассистента при взятии ворот Виктором Цыганковым.
– Именно так. С той лишь разницей, что в отличие от игры в Скопье, во вчерашнем поединке Михаил находился вдали от штрафной Франции, делая передачу со своей половины поля. Украинцы наигрывают это, и можно только радоваться. Молодцы, просто молодцы! Я был настолько приятно удивлен и так радовался, что не мог заснуть до трех часов ночи! Еще перед игрой я говорил нескольким знакомым, что буду искренне болеть и держать скрещенные пальцы за нашу команду – и очень приятно, что все получилось так, как все мы того хотели.
– На этом чемпионате Европы "молодежка" Франции показала себя достаточно мощной и отлаженной во всех линиях командой. Следовательно, победа подопечных Руслана Ротаня над ней дорогого стоит...
– Пижонов в футболе наказывают. Французы забили нам первый мяч и, по-видимому, думали, что сделают это вот-вот снова. Но это "вот-вот" почему-то никак не получалось. Все дело в психологии. Когда человек думает о том, что дело сделано, выигрыш уже в кармане и можно только довести его до логического конца, ничего подобного не происходит. Наши ребята доказали, что нужно терпеть – и вытерпели! В защите они очень хорошо сыграли. Да и тренерскую работу стоит отметить. Ротань увидел, что в задней линии у нас что-то не ладится, и в средней что-то не идет. Однако приняв меры, все улучшилось и удалось добиться такой желанной победы. Французы явно не ожидали, что так все сложится. Скажем, когда Бондаренко забивал третий мяч, то защитник французов на ж..е сидел, уже даже не имел сил.
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