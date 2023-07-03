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Мудрик: Когда играешь с партнерами, которые являются одновременно друзьями, играешь совсем по-другому

Молодежная сборная Украины
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Михаил выдал отличній матч против Франции на молодежном Евро

Мудрик: Когда играешь с партнерами, которые являются одновременно друзьями, играешь совсем по-другому

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Вингер молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Францией (3:1) в четвертьфинальном матче Евро-2023.

"Когда вы играете с партнерами по команде, которые одновременно являются вашими друзьями, вы играете совсем по-другому. Когда тренер доверяет тебе на сто процентов, ты тоже можешь сделать гораздо больше.

Это невероятное ощущение – попасть в полуфинал! Мы можем наслаждаться этим сегодня, но завтра сосредоточимся на следующем сопернике – Испании", – сказал Михаил Мудрик.

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Испании и Украины состоится в среду, 5 июля, в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).

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В статье: Украина U-21 Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ

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