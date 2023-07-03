Мудрик: Когда играешь с партнерами, которые являются одновременно друзьями, играешь совсем по-другому
Михаил выдал отличній матч против Франции на молодежном Евро
Фото: Оксана Васильєва
Вингер
"Когда вы играете с партнерами по команде, которые одновременно являются вашими друзьями, вы играете совсем по-другому. Когда тренер доверяет тебе на сто процентов, ты тоже можешь сделать гораздо больше.
Это невероятное ощущение – попасть в полуфинал! Мы можем наслаждаться этим сегодня, но завтра сосредоточимся на следующем сопернике – Испании", – сказал Михаил Мудрик.
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Испании и Украины состоится в среду, 5 июля, в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).
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