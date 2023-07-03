Маркевич: Теперь пусть уже Испания боится Украину
Мирон Богданович - о вчерашнем историческом матче украинской молодежки
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился эмоциями от матча 1/4 финала молодежного ЧЕ-2023
– Прежде всего, хочется поздравить тренерский штаб, игроков, болельщиков, ведь была завоевана путевка не только в полуфинал, но и на Олимпийские игры, где украинские футболисты еще никогда не выступали.
Кстати, вчера я даже разрешил своим подопечным из "Карпат", которые находятся на сборе в Ужгороде, нарушить режим и пересмотреть телетрансляцию отчетного матча. Эмоции в этот поздний вечер бурлили еще те, убежден, что и наша сборная, чувствуя ту невероятную поддержку на Родине, пыталась прыгнуть выше головы.
– Перед вчерашним поединком вы подробно остановились на тех факторах, которые должны помочь нашим ребятам одержать верх над французами, которых большинство экспертов считали фаворитами. Создалось впечатление, что подопечные Руслана Ротаня прислушались к вашим советам.
– Ребятам нужно отдать должное, второй тайм они вообще провели отлично. Да, до перерыва было много нелогичного и главное, что украинцы максимум выжали из того, что создали. Справедливости ради следует сказать, что и Фортуна где-то была на нашей стороне.
После перерыва наши ребята четко выполняли тренерские наставления, были максимально сконцентрированы у своих владений и благодаря надежной подстраховке не позволяли визави оказываться в удобных позициях. Неудивительно, что у нашего вратаря Анатолия Трубина фактически не было возможности продемонстрировать свое мастерство. Пошли на пользу и замены. Полагаю, что украинцы наиграли на третий гол, забитый после многоходовой комбинации.
– Как оцените дебют на Евро Михаила Мудрика?
– Чувствовалось, что он много пропустил, еще не хватало резкости и соперники часто успевали "накрывать" его. Но Мудрик свое дело сделал: заработал пенальти и отдал результативный пас Георгию Судакову, совершившему фантастический рывок из глубины поля. Все же, мне кажется, Украина превзошла французов благодаря командным усилиям.
– На очереди – полуфинал с испанцами, которые в групповом раунде едва спаслись от поражения в матче с Украиной.
– В том поединке у обеих сборных были задействованы преимущественно резервисты и убежден, что 5 июля будет совсем другой футбол. Очень многое будет зависеть от настроя, хотя после победы над французами, которых считали главными претендентами на чемпионское звание, теперь пусть уже Испания боится Украину.
– А то, что у испанцев будет больше времени на восстановление, может сыграть какую-нибудь роль?
– Не думаю, наши ребята находятся в отличных физических кондициях, а победа над французами должна придать им вдохновения.
Популярное сейчас
- Гармаш переведен в молодежную команду Динамо, - СМИ
- Чем F-16 отличается от самолетов, которыми воюют ВСУ - объясняет пилот с позывным Джус
- Источник: Экс-игрок Шахтера возглавил луганскую Зарю
- Украина вышла в полуфинал Евро U21. Известно следующего соперника
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО