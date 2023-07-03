Маркевич: Теперь пусть уже Испания боится Украину

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился эмоциями от матча 1/4 финала молодежного ЧЕ-2023 между Украиной и Францией (3:1).

– Прежде всего, хочется поздравить тренерский штаб, игроков, болельщиков, ведь была завоевана путевка не только в полуфинал, но и на Олимпийские игры, где украинские футболисты еще никогда не выступали.

Кстати, вчера я даже разрешил своим подопечным из "Карпат", которые находятся на сборе в Ужгороде, нарушить режим и пересмотреть телетрансляцию отчетного матча. Эмоции в этот поздний вечер бурлили еще те, убежден, что и наша сборная, чувствуя ту невероятную поддержку на Родине, пыталась прыгнуть выше головы.

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– Перед вчерашним поединком вы подробно остановились на тех факторах, которые должны помочь нашим ребятам одержать верх над французами, которых большинство экспертов считали фаворитами. Создалось впечатление, что подопечные Руслана Ротаня прислушались к вашим советам.

– Ребятам нужно отдать должное, второй тайм они вообще провели отлично. Да, до перерыва было много нелогичного и главное, что украинцы максимум выжали из того, что создали. Справедливости ради следует сказать, что и Фортуна где-то была на нашей стороне.

После перерыва наши ребята четко выполняли тренерские наставления, были максимально сконцентрированы у своих владений и благодаря надежной подстраховке не позволяли визави оказываться в удобных позициях. Неудивительно, что у нашего вратаря Анатолия Трубина фактически не было возможности продемонстрировать свое мастерство. Пошли на пользу и замены. Полагаю, что украинцы наиграли на третий гол, забитый после многоходовой комбинации.

– Как оцените дебют на Евро Михаила Мудрика?

– Чувствовалось, что он много пропустил, еще не хватало резкости и соперники часто успевали "накрывать" его. Но Мудрик свое дело сделал: заработал пенальти и отдал результативный пас Георгию Судакову, совершившему фантастический рывок из глубины поля. Все же, мне кажется, Украина превзошла французов благодаря командным усилиям.

– На очереди – полуфинал с испанцами, которые в групповом раунде едва спаслись от поражения в матче с Украиной.

– В том поединке у обеих сборных были задействованы преимущественно резервисты и убежден, что 5 июля будет совсем другой футбол. Очень многое будет зависеть от настроя, хотя после победы над французами, которых считали главными претендентами на чемпионское звание, теперь пусть уже Испания боится Украину.

– А то, что у испанцев будет больше времени на восстановление, может сыграть какую-нибудь роль?

– Не думаю, наши ребята находятся в отличных физических кондициях, а победа над французами должна придать им вдохновения.