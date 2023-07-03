Мудрик - о матче с Францией: Классно побегали с пацанами в футбольчик. ФОТО

Вингер молодежной сборной Украины U-21 Михаил Мудрик в соцсетях поделился эмоциями после победы над Францией (3:1) в четвертьфинале Евро-2023.

Напомним, что в этой игре Мудрик заработал пенальти и отличился шикарным голевым пасом.

"Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик", – написал футболист, добавив фото с матча в Инстаграме.