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Мудрик - о матче с Францией: Классно побегали с пацанами в футбольчик. ФОТО

Молодежная сборная Украины
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Действительно классно

Мудрик - о матче с Францией: Классно побегали с пацанами в футбольчик. ФОТО

instagram.com/mmudryk10

Новина українською

Вингер молодежной сборной Украины U-21 Михаил Мудрик в соцсетях поделился эмоциями после победы над Францией (3:1) в четвертьфинале Евро-2023.

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Напомним, что в этой игре Мудрик заработал пенальти и отличился шикарным голевым пасом.

"Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик", – написал футболист, добавив фото с матча в Инстаграме.

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В статье: Украина U-21 Челси (Лондон) Франция U-21 Михаил Мудрик
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