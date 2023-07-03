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Молодежка готовится к полуфиналу с Испанией. Ванат возвращается, Вьюнник все еще травмирован

Молодежная сборная Украины
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Украинская молодежка перебралась в Бухарест

Молодежка готовится к полуфиналу с Испанией. Ванат возвращается, Вьюнник все еще травмирован

Фото Павла Кубанова - УАФ

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В понедельник, 3 июля, после победы в 1/4 финала молодежного Евро над Францией (3:1) наставник нашей сборной Руслан Ротань дал подопечным немного отдохнуть.

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Сегодня был день восстановления для игроков, выходивших вчера в стартовом составе молодежки и полноценная тренировка для остальной команды.

Вечером украинская делегация перебирается из Клуж-Напоки в Бухарест, в знакомую гостиницу "Каро", где базировалась во время матчей группового этапа.

Завтра, 4 июля, сборная проведет предматчевую тренировку.

Что касается кадровых моментов, то нападающего Богдана Вьюника еще беспокоит повреждение локтя, но врачи делают все возможное, чтобы в среду тренерский штаб мог на него рассчитывать. Точно не поможет команде Дмитрий Крыськив, который пропустит матч из-за перебора желтых карт. Возвращается в обойму форвард Владислав Ванат, отбывший двухматчевую дисквалификацию.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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