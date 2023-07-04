  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Официально: Ротань покинет молодежку после Евро-2023 и будет тренировать сборную на Олимпиаде-2024
В тренде

Официально: Ротань покинет молодежку после Евро-2023 и будет тренировать сборную на Олимпиаде-2024

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

В отборе на Евро-2025 у команды будет новый тренерский штаб

Официально: Ротань покинет молодежку после Евро-2023 и будет тренировать сборную на Олимпиаде-2024

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

Руслан Ротань возглавит олимпийскую сборную Украины на Олимпийских играх 2024. Об этом говорится на официальном сайте УАФ.

Исполком утвердил это решение с учетом успешного выполнения поставленных турнирных задач и рассмотрев предложение Комитета национальных сборных команд УАФ. В протоколе заседания было отмечено:

"В случае успешного выступления на Евро-2023, а именно получения олимпийской лицензии, в контракте предусмотрена опция автоматического продления до завершения Олимпиады-2024, представительство на которой от Европы будет определяться во время Евро-2023".

Пресс-служба УАФ также добавила, что в отборе на Евро-2025 (игроки 2002 года рождения и младше), который стартует в сентябре, молодежная сборная Украины будет работать под руководством нового тренерского штаба.

Олимпийские игры пройдут следующим летом в Париже. На турнире, согласно регламенту, смогут сыграть игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов только трех исполнителей, которые старше этого возраста.

По теме
yellow-arrow
Испания U21 - Украина U21: где и когда смотреть онлайн полуфинал молодежного чемпионата Европы
yellow-arrow
Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
yellow-arrow
Молодежка готовится к полуфиналу с Испанией. Ванат возвращается, Вьюнник все еще травмирован
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
04.07.2023 в 14:19
Номинально до сегодняшнего дня у нас фактически не было отдельной олимпийской сборной. Номинально это была молодёжка. Но сейчас есть смысл её разделить
Ответить
0
0
Cassid (Kiev)
04.07.2023 в 13:36
ИМХО привет хоть должны Талаверов, Бондаренко и кто-то из тройки Крыськив, Назаренко, Кащук. Скорее всего Назаренко, потому что на место Крыськива игроки есть, а среди правых он пока сильнее Кащука.Естественно никаких Циганковых, Ярмоленок и прочих Коноплянок
Ответить
0
0
Червяк (Донецкая)
04.07.2023 в 13:16
Сирота, Таловєров, Лях, Назаренко, Криськів, Кащук, Бондаренко. Плюс один воротар (серед 18-и будк тільки 2). Але можна додати Забарного.
Ответить
0
0
Консул (Звягель )
04.07.2023 в 12:35
Хто з наших випадає по віку ?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде