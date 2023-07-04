Официально: Ротань покинет молодежку после Евро-2023 и будет тренировать сборную на Олимпиаде-2024
В отборе на Евро-2025 у команды будет новый тренерский штаб
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Руслан Ротань возглавит олимпийскую сборную Украины на Олимпийских играх 2024. Об этом говорится на официальном сайте УАФ.
Исполком утвердил это решение с учетом успешного выполнения поставленных турнирных задач и рассмотрев предложение Комитета национальных сборных команд УАФ. В протоколе заседания было отмечено:
"В случае успешного выступления на Евро-2023, а именно получения олимпийской лицензии, в контракте предусмотрена опция автоматического продления до завершения Олимпиады-2024, представительство на которой от Европы будет определяться во время Евро-2023".
Пресс-служба УАФ также добавила, что в отборе на Евро-2025 (игроки 2002 года рождения и младше), который стартует в сентябре, молодежная сборная Украины будет работать под руководством нового тренерского штаба.
Олимпийские игры пройдут следующим летом в Париже. На турнире, согласно регламенту, смогут сыграть игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов только трех исполнителей, которые старше этого возраста.
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