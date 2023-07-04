Ротань: Испания нас хорошо изучила, как и мы выучили соперника

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пообщался с представителями СМИ перед полуфинальным матчем Евро-2023 против Испании, который состоится 5 июля (начало - в 22.00 по киевскому времени).

— Как вы готовите своих подопечных, чтобы они сконцентрировались на игре?

— Прежде всего, речь идет о восстановлении. К сожалению, всего два дня прошло между матчами. Это тоже очень важно, ведь вчера был перелет, были переезды в другой город, другой климат. В Клуж-Напоке было немного холоднее, чем в Бухаресте. А с мотивацией нет проблем. Ребята мотивированы, идут шаг за шагом, следующий – самый трудный. Мы понимаем силу сборной Испании – это очень мощная команда. Мы встречались в группе, но впереди другая игра. Испания на юношеском уровне обыгрывала всех, выиграла все турниры. Мы это хорошо знаем и помним, осознаем силу этого соперника.

— Испания очень тепло относится к Украине, возможно даже иногда болельщики хотели бы, чтобы выиграли именно вы? Что вы думаете по этому поводу?

— Во-первых, огромное спасибо вам за поддержку в этой тяжелой ситуации. Вы с нами бок о бок, что очень приятно. Поверьте, украинский народ за это очень благодарен всем, кто помогает нашей стране, поддерживает нас. Спасибо!

- В поединке с Францией у нас были проблемы с выходом из обороны в атаку. Это так хорошо подготовился соперник, или же системная проблема, которую нужно как-то решать?

— Франция — очень хорошо прессингующая команда, мощно возвращает мяч. Начало матча было за ними, они перекрыли середину, нам было тяжело из-за нее выходить. В такой плотности очень важно играть в пространство. Я очень доволен тем, что мы перестроились после гола, начали играть в пространство, и это у нас получалось.

– В группе вы сыграли с Испанией вничью. Какие выводы вы сделали из этого поединка?

– Да, мы сделали анализ на основе первой игры с Испанией. Это структурная команда, всегда играющая первым номером. Все сборные ее изучают, знают, но тем не менее у испанцев практически все механизмы работают, от чего все соперники страдают. Мы с ребятами и перед первой игрой, и сейчас делали теоретическое занятие, учли эти моменты. На поле все решает индивидуальное мастерство, а также настрой, характер. Все потом смешивается в единый итог. Я думаю, что Испания нас хорошо изучила, как и мы выучили соперника. Завтра будет игра, которая даст одной из команд шанс пройти дальше. Потому будет совсем другой матч, на футбольном поле будет все. Я уверен, обе команды будут отдаваться на 100 процентов, чтобы осуществить желанный шаг.