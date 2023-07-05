Йовичевич: С Мудриком можно обыграть Испанию
Мысли бывшего тренера "горняков" о полуфинале Евро U-21
Фото: ФК Шахтер
Экс-наставник донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич поделился мнениями насчет поединка 1/2 молодежного Евро между командами Украины и Испании.
"За Мудрика не случайно заплатили 100 миллионов. Однако мы должны помнить, что Михаил подписал контракт с "Челси" на 8 лет. Я уверен, что он покажет все, на что способен.
Что касается Судакова, то он – мегаталант. Бондаренко является золотым мозгом, с его паузами в игре, когда он не кажется взрывоопасным.Как они доминируют в матчах - это невероятно. С Мудриком можно обыграть Испанию.Они будут владеть мячом, а в контратаках украинцы могут быть смертоносными.
Мы начинали с нуля, а сейчас смотрим, где мы сейчас. Это невероятно быть в полуфинале. У этих футболистов огромные перспективы для прогресса. Это поколение, совершившее большой скачок с "Шахтером". Мы заставили о нас говорить в этих бесчеловечных условиях", – рассказал хорват.
Напомним, подопечные Руслана Ротаня сыграют против "Фурии Рохи" сегодня, 5 июля. Начало встречи – 22:00.
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