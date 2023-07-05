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Йовичевич: С Мудриком можно обыграть Испанию

Молодежная сборная Украины
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Мысли бывшего тренера "горняков" о полуфинале Евро U-21

Йовичевич: С Мудриком можно обыграть Испанию

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич поделился мнениями насчет поединка 1/2 молодежного Евро между командами Украины и Испании.

"За Мудрика не случайно заплатили 100 миллионов. Однако мы должны помнить, что Михаил подписал контракт с "Челси" на 8 лет. Я уверен, что он покажет все, на что способен.

Что касается Судакова, то он – мегаталант. Бондаренко является золотым мозгом, с его паузами в игре, когда он не кажется взрывоопасным.Как они доминируют в матчах - это невероятно. С Мудриком можно обыграть Испанию.Они будут владеть мячом, а в контратаках украинцы могут быть смертоносными.

Мы начинали с нуля, а сейчас смотрим, где мы сейчас. Это невероятно быть в полуфинале. У этих футболистов огромные перспективы для прогресса. Это поколение, совершившее большой скачок с "Шахтером". Мы заставили о нас говорить в этих бесчеловечных условиях", – рассказал хорват.

Напомним, подопечные Руслана Ротаня сыграют против "Фурии Рохи" сегодня, 5 июля. Начало встречи – 22:00.

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В статье: Украина U-21 Игор Йовичевич Франция U-21 Михаил Мудрик
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Источник:
Marca

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