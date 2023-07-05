Судаков: Олимпиада - это история и престиж. Если будет возможность, то я поеду

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков поделился своими мыслями накануне полуфинального матча Евро-2023 U-21 с Испанией.

"Времени праздновать не было. И времени восстановиться тоже особо не было, но мы должны вытащить из себя максимум с Испанией.

Олимпиада? Это история, первый раз сборная Украины по футболу на Играх. Мы нашей командой написали эту историю, поэтому я, конечно, хочу сыграть на Олимпиаде. Это престижно, и если будет возможность, то я поеду", – сказал Судаков.