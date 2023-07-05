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Судаков: Олимпиада - это история и престиж. Если будет возможность, то я поеду

Молодежная сборная Украины
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Впервые в истории сборная Украины сыграет на Олимпийских играх

Судаков: Олимпиада - это история и престиж. Если будет возможность, то я поеду

фото - Оксана Васильєва

Новина українською

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков поделился своими мыслями накануне полуфинального матча Евро-2023 U-21 с Испанией.

"Времени праздновать не было. И времени восстановиться тоже особо не было, но мы должны вытащить из себя максимум с Испанией.

Олимпиада? Это история, первый раз сборная Украины по футболу на Играх. Мы нашей командой написали эту историю, поэтому я, конечно, хочу сыграть на Олимпиаде. Это престижно, и если будет возможность, то я поеду", – сказал Судаков.

Напомним, что поединок Украина - Испания пройдет сегодня, 5 июля, и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Георгий Судаков
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
05.07.2023 в 21:49
Пам*ятаю футбольний фінал Олімпіади у Сеулі-88. Як я радів за олімпійську збірну срср... За Бразилію тоді грав видатний Ромаріо, який і відкрив рахунок. А потім збірна срср відігралася, а ще потім - забила вирішальний гол. Олексій Міхайличенко грав за ту команду. А ще хлопці з Дніпра: Чередник, Лютий та Яровенко
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