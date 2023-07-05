Судаков: Олимпиада - это история и престиж. Если будет возможность, то я поеду
Впервые в истории сборная Украины сыграет на Олимпийских играх
фото - Оксана Васильєва
Хавбек
"Времени праздновать не было. И времени восстановиться тоже особо не было, но мы должны вытащить из себя максимум с Испанией.
Олимпиада? Это история, первый раз сборная Украины по футболу на Играх. Мы нашей командой написали эту историю, поэтому я, конечно, хочу сыграть на Олимпиаде. Это престижно, и если будет возможность, то я поеду", – сказал Судаков.
Напомним, что поединок Украина - Испания пройдет сегодня, 5 июля, и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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