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Ротань: Эти задержки рейсов непонятны, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту

Молодежная сборная Украины
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Наставник украинской молодежки - о полуфинальном матче Евро с Испанией

Ротань: Эти задержки рейсов непонятны, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итог полуфинального поединка с Испанией (1:5) на Евро-2023 (U-21).

— Спасибо нашим болельщикам, еще раз благодарим наших воинов за то, что мы на этом турнире смогли проявить свои качества. Я хочу выразить огромную благодарность нашим ребятам за то, что мы очень хорошо выглядели на Евро и заслужили симпатию болельщиков. Я считаю, что это им пойдет в плюс, они большие молодцы.

Сегодня нам банально не хватило восстановления, чтобы быть готовыми на сто процентов. Я не понимаю, как мы добирались сюда после игры с Францией. Эти задержки рейсов непонятны, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту вместо того, чтобы восстанавливаться. Мы прибыли в отель в час ночи… Для меня на таком турнире это загадка. Не было тех эмоций и свежести, которые должны быть в этом матче. Поэтому у нас такой результат.

Вы сами видели матч. Для нас удачно складывалось его начало. Нужно отметить и поздравить сборную Испании – это очень сильная команда. С таким соперником нужно играть на 100 процентов. В нашем поединке на групповой стадии мы были более свежими, хорошо перемещались, сами играли с мячом, тогда нам было легче. К сожалению, сегодня ребятам просто не хватило свежести.

- Во втором тайме тренер сборной Испании сделал замену, чтобы закрыть Мудрика. Кажется, после этого Михаил исчез…

– Михаил восстановился после травмы. Он только с Францией сыграл. Поэтому функционально ему было тяжело провести весь матч. Когда он был свежее на ногах, то делал разницу. Он практически сделал первый гол, который мы забили. Функциональное состояние Мудрика могло быть лучше, но вы сами понимаете, что он вернулся после травмы.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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