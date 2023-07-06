"Как команда мы росли". Трубин дал оценку выступлению сборной Украины U-21 на Евро
Сине-желтые вылетели от Испании в полуфинале
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об общей оценке выступления команды на молодежном Евро-2023.
"Видите, что с каждой игрой каждый из нас прогрессировал. И как команда мы росли - очень сильно люблю этих ребят, с которыми я проводил здесь время, тренерский штаб, который верил в нас.
Конечно, больно так проигрывать, но могу сказать, что этот коллектив - один из лучших в моей жизни. Находиться в таком коллективе - настоящий кайф", — резюмировал Трубин.
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Источник:Суспільне Спорт
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