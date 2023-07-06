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"Как команда мы росли". Трубин дал оценку выступлению сборной Украины U-21 на Евро

Молодежная сборная Украины
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Сине-желтые вылетели от Испании в полуфинале

"Как команда мы росли". Трубин дал оценку выступлению сборной Украины U-21 на Евро

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

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Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об общей оценке выступления команды на молодежном Евро-2023.

"Видите, что с каждой игрой каждый из нас прогрессировал. И как команда мы росли - очень сильно люблю этих ребят, с которыми я проводил здесь время, тренерский штаб, который верил в нас.

Конечно, больно так проигрывать, но могу сказать, что этот коллектив - один из лучших в моей жизни. Находиться в таком коллективе - настоящий кайф", — резюмировал Трубин.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Анатолий Трубин молодежный Евро-2023
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Источник:
Суспільне Спорт

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