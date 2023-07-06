Трубин - после поражения от Испании: Нам болит не меньше, чем вам
Трубин отреагировал на фиаско команды в полуфинале Евро
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Голкипер сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал поражение от сверстников из Испании (1:5) в полуфинале молодежного Евро-2023.
"Легче всего написать комментарий: "Слишком рано расслабились".
Но нам болит не меньше, чем вам. Мы хотели выиграть так же сильно, как вы нам желали победы. Благодарю всех, кто делал это искренне и до конца", — написал Трубин в своем Instagram.
В финале Испания сыграет с Англией, которая разгромила Израиль (3:0). Финальный матч состоится 8 июля.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.07.2023 в 10:59
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