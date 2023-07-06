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Трубин - после поражения от Испании: Нам болит не меньше, чем вам

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Трубин отреагировал на фиаско команды в полуфинале Евро

Трубин - после поражения от Испании: Нам болит не меньше, чем вам

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Голкипер сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал поражение от сверстников из Испании (1:5) в полуфинале молодежного Евро-2023.

"Легче всего написать комментарий: "Слишком рано расслабились".

Но нам болит не меньше, чем вам. Мы хотели выиграть так же сильно, как вы нам желали победы. Благодарю всех, кто делал это искренне и до конца", — написал Трубин в своем Instagram.

В финале Испания сыграет с Англией, которая разгромила Израиль (3:0). Финальный матч состоится 8 июля.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Анатолий Трубин молодежный Евро-2023
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.07.2023 в 10:59
теперь ты не куда уже не едиш --сиди в ШД набирайся опыта в УПЛ
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