Трубин - после поражения от Испании: Нам болит не меньше, чем вам

Голкипер сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал поражение от сверстников из Испании (1:5) в полуфинале молодежного Евро-2023.

"Легче всего написать комментарий: "Слишком рано расслабились".

Но нам болит не меньше, чем вам. Мы хотели выиграть так же сильно, как вы нам желали победы. Благодарю всех, кто делал это искренне и до конца", — написал Трубин в своем Instagram.