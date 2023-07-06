Испания спустила Украину с небес на землю. Космическая популярность молодежной сборной
Мудрика и Судакова оказалось недостаточно, особенно без обороны
Молодежная сборная Украины завершила выступления на Евро-2023. К сожалению, сине-желтые разгромно уступили Испании. Что стало причиной провала, какие перспективы у этой команды и ее тренера, стоит ли ее поблагодарить за турнир – Максим Гиленко дает ответы в своей влоге на канале UA-Футбол.
В этом выпуске
- 00:37 - Невероятные цифры трансляции матча
- 01:21 - Полный провал в обороне
- 03:26 - Ротань прав, назвав причину разгрома
- 05:06 - Вся правда о сборных Украины и Испании
- 05:57 - Почему Испания фаворит любого Евро.
- 06:40 - С командой Ротаня не прощаемся
- 08:05 - Благодарность нашей молодежной сборной
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