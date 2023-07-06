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Испания спустила Украину с небес на землю. Космическая популярность молодежной сборной

Молодежная сборная Украины
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Мудрика и Судакова оказалось недостаточно, особенно без обороны

Испания спустила Украину с небес на землю. Космическая популярность молодежной сборной

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины завершила выступления на Евро-2023. К сожалению, сине-желтые разгромно уступили Испании. Что стало причиной провала, какие перспективы у этой команды и ее тренера, стоит ли ее поблагодарить за турнир – Максим Гиленко дает ответы в своей влоге на канале UA-Футбол.

В этом выпуске

  • 00:37 - Невероятные цифры трансляции матча
  • 01:21 - Полный провал в обороне
  • 03:26 - Ротань прав, назвав причину разгрома
  • 05:06 - Вся правда о сборных Украины и Испании
  • 05:57 - Почему Испания фаворит любого Евро.
  • 06:40 - С командой Ротаня не прощаемся
  • 08:05 - Благодарность нашей молодежной сборной

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В статье: канал UA-Футбол
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