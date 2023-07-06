Испания спустила Украину с небес на землю. Космическая популярность молодежной сборной

Молодежная сборная Украины завершила выступления на Евро-2023. К сожалению, сине-желтые разгромно уступили Испании. Что стало причиной провала, какие перспективы у этой команды и ее тренера, стоит ли ее поблагодарить за турнир – Максим Гиленко дает ответы в своей влоге на канале UA-Футбол.

В этом выпуске